❗❗❗Налоговики будут подсматривать за кассирами и мониторить нарушения. Контроль за ККТ впишут в НК

Минфин намерен интегрировать контроль за соблюдением правил применения ККТ в налоговый контроль.

На федеральном портале опубликовано сразу три проекта на эту тему:

Так, в частности, в НК добавят статью 23.1, где пропишут обязанности пользователей ККТ:

предоставлять в налоговые органы по их требованиям документы и пояснения, необходимые для осуществления оперативного контроля;

обеспечивать должностным лицам налоговых органов доступ к ККТ и фискальному накопителю, в том числе с использованием технических средств, и предоставлять указанным должностным лицам документы на них;

использовать кабинет ККТ;

выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством о налогах и сборах.

Для целей соблюдения правил применения ККТ налоговики будут осуществлятьОб этом сказано в новой статье 87.1 НК.

Кроме того, в НК появятся следующие статьи:

98.1. «Наблюдение» (налоговики будут без предупреждения наблюдать за действиями кассиров);

(налоговики будут без предупреждения наблюдать за действиями кассиров); 98.2. «Оперативный мониторинг» (налоговики будут собирать информацию по жалобам людей о нарушениях с ККТ);

(налоговики будут собирать информацию по жалобам людей о нарушениях с ККТ); 98.3. «Контрольная закупка»;

98.4. «Комплексная оперативная проверка».

Новые правила вступят в силу

Добавим, что идея внедрить контроль за ККТ — не новая. Ранее вообще планировалось отказаться от 54-ФЗ и все нормы оттуда прописать в НК. Мы об этом писали. Нынешний вариант поправок более щадящий. При таком раскладе не произойдет увеличение срока давности по нарушениям.