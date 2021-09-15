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❗❗❗Налоговики будут подсматривать за кассирами и мониторить нарушения. Контроль за ККТ впишут в НК

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Рубрика Онлайн-кассы
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Минфин намерен интегрировать контроль за соблюдением правил применения ККТ в налоговый контроль.

На федеральном портале опубликовано сразу три проекта на эту тему:

Так, в частности, в НК добавят статью 23.1, где пропишут обязанности пользователей ККТ:

  • предоставлять в налоговые органы по их требованиям документы и пояснения, необходимые для осуществления оперативного контроля;
  • обеспечивать должностным лицам налоговых органов доступ к ККТ и фискальному накопителю, в том числе с использованием технических средств, и предоставлять указанным должностным лицам документы на них;
  • использовать кабинет ККТ;
  • выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством о налогах и сборах.
Для целей соблюдения правил применения ККТ налоговики будут осуществлять оперативный контроль. Об этом сказано в новой статье 87.1 НК.

Кроме того, в НК появятся следующие статьи:

  • 98.1. «Наблюдение» (налоговики будут без предупреждения наблюдать за действиями кассиров);
  • 98.2. «Оперативный мониторинг» (налоговики будут собирать информацию по жалобам людей о нарушениях с ККТ);
  • 98.3. «Контрольная закупка»;
  • 98.4. «Комплексная оперативная проверка».
Новые правила вступят в силу с 2023 года.

Добавим, что идея внедрить контроль за ККТ — не новая. Ранее вообще планировалось отказаться от 54-ФЗ и все нормы оттуда прописать в НК. Мы об этом писали. Нынешний вариант поправок более щадящий. При таком раскладе не произойдет увеличение срока давности по нарушениям.

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