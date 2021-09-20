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Если кадастровая стоимость изменилась задним числом, налог на имущество надо пересчитать

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Рубрика Налог на имущество организаций
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От даты начала применения исправленной кадастровой стоимости зависит, надо ли пересчитывать налог на имущество.

Об этом сообщает ФНС в письме № БС-4-21/13025@ от 14.09.2021.

В законе от 03.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке» для случаев исправления ошибок, допущенных в значении кадастровой стоимости, установлено, что сведения о кадастровой стоимости, которые внесены в ЕГРН, в зависимости от оснований их определения применяются так:

  • со дня начала применения сведений о кадастровой стоимости, изменяемых вследствие: исправления технической ошибки в сведениях ЕГРН послужившего основанием для такого изменения; исправления ошибки, допущенной при определении кадастровой стоимости, в сторону уменьшения кадастровой стоимости;
  • со дня внесения в ЕГРН сведений о кадастровой стоимости в связи с исправлением ошибки, допущенной при определении кадастровой стоимости, в сторону ее увеличения.

В ЕГРН вносится дата начала применения кадастровой стоимости, от нее и нужно «плясать».

Таким образом изменение кадастровой стоимости влечет перерасчет суммы налога (авансовых платежей) по налогу, ранее исчисленных исходя из недостоверных (ошибочных) сведений о кадастровой стоимости, с учетом даты начала применения измененной кадастровой стоимости.

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