ИП на ПСН не выставляют счета-фактуры

Но если выставил — плати НДС.
ИП на ПСН при реализации товаров (работ, услуг) счета-фактуры составлять не должны.
Об этом напоминает Минфин в письме № 03-07-14/69863 от 30.08.2021.
Дело в том, что на основании пунктов 11 и 12 статьи 346.43 НК предприниматели на ПСН не признаются плательщиками НДС, если речь идет о деятельности, по которой применяется ПСН. По другой деятельности они могут быть плательщиками НДС.
Минфин также отметил, что если ИП на ПСН (несмотря на отсутствие такой обязанности) все-таки выставил счет-фактуру с НДС, ему придется отдать в бюджет этот НДС в полном объеме.
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