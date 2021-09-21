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ИП на ПСН не выставляют счета-фактуры

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Рубрика ПСН
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Но если выставил — плати НДС.

ИП на ПСН при реализации товаров (работ, услуг) счета-фактуры составлять не должны.

Об этом напоминает Минфин в письме № 03-07-14/69863 от 30.08.2021.

Дело в том, что на основании пунктов 11 и 12 статьи 346.43 НК предприниматели на ПСН не признаются плательщиками НДС, если речь идет о деятельности, по которой применяется ПСН. По другой деятельности они могут быть плательщиками НДС.

Минфин также отметил, что если ИП на ПСН (несмотря на отсутствие такой обязанности) все-таки выставил счет-фактуру с НДС, ему придется отдать в бюджет этот НДС в полном объеме.

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