💉Продавцы медизделий боятся потерять освобождение от НДС с 2022 года. Но помощь уже близко

Право на льготу по НДС при продаже медицинских изделий с 1 января 2022 года может превратиться в тыкву. Такую обеспокоенность проявляют участники группы «Красный уголок бухгалтера» на Фейсбуке.

А кто что думает по поводу применении освобождения от НДС операций по реализации медицинских изделий с 01.01.2022? Я так понимаю, что реги РФ превратятся в тыкву) и внезапно возникнет НДС? Получить реги ЕАЭС мы явно не успеваем( — пишет участница группы

Поясним, по статье 164 НК до 31.12.2021 года ставка НДС 10 % применяется, если у медизделия есть одно из двух регистрационных удостоверений:

удостоверение, выданное в соответствии с законодательством РФ;

удостоверение, выданное в соответствии с правом Евразийского экономического союза.

Аналогичное правило действует при освобождении от НДС ряда медизделий по статье 149 НК.

С 2022 года для целей льготного НДС будут котироваться только удостоверения ЕАЭС. Получить такие удостоверения успеют не все. А значит прощай, льгота и здравствуй, НДС?

Минфин выпустил письмо № 03-07-11/69854 от 30.08.2021, в котором пояснил, что да, с 2022 года НДС 10 % будет только при наличии удостоверения ЕАЭС.

Но унывать по этому поводу не стоит. В документе говорится, что Минздрав уже подготовил законопроект, предусматривающий отмену ограничения срока выдачи в соответствии с законодательством РФ регистрационного удостоверения на медицинские изделия в целях применения НДС.

В нем из статьей 149 и 164 НК исключаются слова «до 31 декабря 2021 года». То есть наличие регистрационного удостоверения по законам РФ, как и сейчас, будет и дальше давать право на льготу по НДС.

В пояснительной записке к проекту отмечается, что после 1 января 2022 на территории РФ сохранится обращение свыше 30 тыс. медицинских изделий, зарегистрированных в соответствии с законодательством РФ.

В целях сохранения налоговых преференций для этих медицинских изделий и разработаны поправки в НК.

Если оперативно не будут внесены изменения в НК, говорится в пояснительной, то с 1 января 2022 многие медицинские изделия будут облагаться НДС 20 %, что приведет к резкому увеличению финансовой нагрузки на всю систему здравоохранения через увеличение стоимости закупаемого оборудования и, как следствие, к недостижению целевых показателей, установленных нацпроектом «Здравоохранение»