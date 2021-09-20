💵 1,6 млрд руб. спишут людям в банкротстве через МФЦ

За год существования внесудебного личного банкротства из 12 тысяч обратившихся процедуру ввели для 5 тысяч, и полностью завершили для 2,5 тысяч. Всего спишут 1,6 млрд руб. долгов.

«Новый институт банкротства состоялся. Механизм развивается нормальными темпами. Видно, что скачка дефолтов среди физлиц в связи с пандемией нет», — сказал замглавы Минэкономразвития Илья Торосов.

Кроме того, он рассказал, что процедуру будут совершенствовать — например, заявку можно будет подать через «Госуслуги». А также хотят увеличить сумму долга до 1 млн руб.

Основное обязательство, например, по кредитам, остается в прежнем диапазоне — 50–500 тыс. рублей, остальную часть составит налоговая задолженность.

«Начало для нового инструмента вполне успешное. Количество заявлений на внесудебную процедуру в 12 тыс. сопоставимо с числом банкротств в первый год работы судебного механизма — около 14 тыс. Хорошо, что люди узнали о такой возможности. Полноценную социальную функцию освобождения от долгов институт начнет выполнять через несколько лет, особенно если критерии допуска станут более мягкими» — считает руководитель проекта «Федресурс» Алексей Юхнин.

Цитата по «Известиям».