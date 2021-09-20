Проверки онлайн-касс опять хотят прописать в Налоговом кодексе

Налоговики возьмутся за онлайн-кассы вплотную в ближайшее время: в Налоговый кодекс хотят внести новые виды контроля, которые будут применяться при проверках ККТ. Пока это проект и его обсуждение остановилось, но готовиться все равно нужно уже сейчас.

Речь, в частности, про наблюдение, оперативный мониторинг, контрольную закупку и комплексную оперативную проверку.

Кроме того, к проверкам налоговики теперь смогут привлекать даже ФСБ. Планируется, что поправки вступят в силу с 2023 года. Пока, впрочем, это только проект, но он не первый и к какой-то окончательной его версии Минфин все равно придет.

Чтобы подготовиться к нововведениям. все владельцам онлайн-касс лучше уже сейчас наладить работу с ККТ так, чтобы она полностью соответствовала закону. Помочь в этом могут комплексные решения от производителей, которые отвечают требованиям 54-ФЗ.

Пример — БИФИТ Бизнес. У разработчиков есть кассовые решения для розницы, курьерской доставки, интернет-магазинов, транспорта и даже для сферы ЖКХ. Есть и возможность выбрать облачную кассу. Все приложения удобны и просты в использовании, а еще с ними можно работать в любых операционных системах и на любых девайсах.

Касса Курьер, Касса Розница, Касса Транспорт и БИФИТ Онлайн — это доступные цены, удобные личные кабинеты, фискализация платежей и проведение любых видов кассовых операций. Можно даже работать с маркировкой товаров — для этого тоже есть все условия.

Вы уже используете БИФИТ Бизнес? Тогда скорее расскажите нам, довольны ли вы: компании очень важны ваши отзывы, чтобы стать еще лучше:)