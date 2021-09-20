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Как узнать налоговый режим организации, если есть только ИНН?

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Рубрика Налоги, взносы, пошлины
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Клиент передал компанию в работу в виде выписки из ЕГРЮЛ. Как бухгалтеру быстро узнать ее налоговый режим? ТКС и 1С не предлагать, нет электронной подписи.

Спросили в «Красном уголке бухгалтера».

«Как узнать, какое налогообложение у организации? Организация новая, ничего не сдавалось, мне просто передали выписку из ЕГРЮЛ и сказали - работаем. Может кто-то сталкивался и знает, где посмотреть? Похожая ситуация у меня была, ИФНС по таким вопросам информацию мне не дала».

В комментариях посоветовали посмотреть в ЛК налогоплательщика:

«В личном кабинете на налог.ру все прекрасно видно».

Правда, на этот совет сразу возразили:

«Ничего там по новым фирмам сразу не видно. Налоговики могут туда информацию месяцами вносить. Я уж не говорю о том, что у новой фирмы еще может не быть ЛК».

Еще советуют в 1С посмотреть:

«В 1С 8.3 в досье организации посмотрите».

Автор пишет, что у нее — только выписка, ничего больше нет, а узнать надо срочно. Ей пишут:

«Достаточно ИНН. 1С 8.3 по ИНН автоматически загружаются все данные. Нажимаете кнопку „Досье“. В досье все данные, в т.ч. режим налогообложения».

На это еще заметили, что это если подключен сервис «1С.Контрагент». А кроме того, советуют проверить через сервис «Прозрачный бизнес» по ИНН.

Кроме того, советуют проверить в выписке из ЕГРЮЛ, подавалось ли уведомление вместе с документами.

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Еще посоветовали запросить через ТКС. Но автор ответила, что у нее нет электронной подписи по этой компании. А еще — сходить в налоговую и там узнать.

А еще кто-то дает такой совет:

«Все просто. Дождитесь октября. Ничего не сдавайте. Если придут требования, что не сдали НДС и прибыль, значит ОСНО. Если тишина, то УСН. Если те, кто открыл ту фирму такие разгвоздяи, то и вы так же с ними. Заплатят штраф за свое разгвоздяйство и будут знать, что с ИФНС шутки плохи. Надо относиться серьезнее, если уж решили бизнес затеять. А то так и будете с их разгвоздяйством и дальше маяться».

По овчинке и выделка, как говорится.

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