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Олег Тиньков договорился с американскими налоговиками

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Рубрика Общество. Люди. События
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Минюст США и банкир Олег Тиньков пришли к соглашению по урегулированию претензий. Слушания назначены на 1 октября, суть соглашения и размер выплаты, которую банкир должен будет выплатить, пока не раскрывают.

Также со стороны банкира ходатайствовали о расмотрении дела без его личного присутствия.

«Стороны достигли соглашения урегулировать эти претензии», — указано в документах, которые представители Минюста и Тинькова направили в суд.

Цитата по «РБК».

О содержании соглашения и о сумме, которую Олег Тиньков должен будет выплатить в американскую казну, пока информации нет. Как указало издание, это события восьмилетней давности.

В октябре 2013-го TCS Group, головная компания Тинькофф банка, провела IPO на Лондонской бирже. По итогам размещения доля Олега Тинькова в компании оценивалась более чем в 1 миллиард долларов.

Вскоре после этого бизнесмен решил отказаться от гражданства США. Он сообщил американским налоговикам о доходе за 2013 год в размере чуть больше 200 тысяч долларов, а свое состояние оценил в 300 тысяч. В результате Тиньков недоплатил налоги, в том числе exit tax, или так называемый налог на экспатриацию, который платят американцы, отказывающиеся от гражданства. Штаты добивались экстрадиции Тинькова из Великобритании.

Сначала его задержали в Лондоне, потом освободили под залог в 20 млн фунтов стерлингов.

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