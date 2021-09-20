По «Дело Банку» в «Рейтинге компаний» только хорошие отзывы. Все так радужно?

Рассказываем, что пишут в «Рейтинге компаний» про «Дело Банк».

Пользователь Martin3008 остался доволен банком даже после рекламного звонка. Так и началось их сотрудничество:

«На своем опыте убедился, что ДелоБанк ведет себя наиболее адекватно и дружелюбно по отношению к своим потенциальным клиентам. Вышло так, что каким-то образом, после регистрации организации мой номер попал в базу банков, и начался прямо ураган звонков. Мне целыми днями названивали представители различных банков с предложениями их услуг, причем даже если я не брал трубку или просил перезвонить через определенное время, это их не останавливало. На просьбу не звонить тоже не реагировали.

В итоге, в конце рабочего дня позвонили из ДелоБанка. Честно, хотел уже просто сбросить ничего особо не объясняя, но на фразу о том, что звонят в неудобное время они извинились и предложили мне самому набрать их, когда мне будет удобно, и и оставили контакты. Был приятно удивлен.

Дальнейшее сотрудничество проходило в том же ключе: общались по всем вопросам, долго не морозили с ответами, неудобных звонков или названивания не было. Очень доволен! Рекомендую как лучший банк для начинающих предпринимателей!»

Юзер biodon25 тоже про банк — только хорошее:

«Когда я открыл ИП нужно было озаботиться также и открытием расчетного счета. Стал искать у кого быстрее и удобнее это можно сделать. В этом плане очень порадовал ДелоБанк. На всех этапах сотрудник банка был готов ответить на любые вопросы, и в целом меня практически провели за руку через всю процедуру.

И даже с учетом того, что весь процесс занял несколько дней, постоянная готовность менеджера ответить на все вопросы и сориентировать по статусу готовности, давала возможность не нервничать по этому поводу и спокойно заниматься другими вопросами».

Ждем от вас новых отзывов. Неужели критики так и не будет? :-)