Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Налоговикам наплевать, если компания закроется из-за доначислений. Они открыто заявили это

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Налоги, взносы, пошлины
Версия для печати

Налоговики на рабочей группе предложили руководителю клининговой компании повысить уровень налоговой нагрузки до 13% от суммы выручки. И доплатить взносы и НДФЛ за три года. Всего на 7,5 млн. На его фразу, что ему придется бизнес закрыть, предложили закрываться.

Рассказала Кира Гин, управляющий партнер ЮФ «Гин и партнеры» на своей странице в Facebook.

«Разговариваем с клиентом. Просит рассказать, какие тенденции у нас в налоговом контроле, и предположить, что будет происходить в его отрасли и в государстве. Проиллюстрировали ему тенденции на примере свежей истории про клиента из клининговой отрасли.

Пришел к нам на прошлой неделе новый клиент. У него, как он выразился, глубокая УСН 6% (в смысле, что ему далеко до предельной цифры).

История началась в августе-месяце, когда ему прислали требование на 9 листах со ссылкой на ст. 93 и п. 2 ст. 93.1 НК, по которому требовалось представить документы по 45 пунктам и информацию по 37 пунктам по сделкам с заказчиками и по его деятельности.

Как сказал сам клиент, судя по тексту требования, его составлял тот, кто знает все нюансы клинингового бизнеса.

Клиент подробно ответил — не хотел ссориться с налоговой.

Далее в сентябре его позвали на заседание Рабочей группы «по вопросам уплаченных страховых взносов и суммах НДФЛ». Сообщили, что ему нужно довести уровень налоговой нагрузки по страховым взносам до 13 % от суммы выручки. А еще доплатить страховые взносы, исходя из этого показателя, за 2018-2020 год, а также доплатить НДФЛ за 3 года.

Всего, по мнению, налогового органа ему нужно доплатить примерно 7,5 млн.

А теперь сопоставьте микропредприятие на УСН 6% и такие хотелки. Клиент был в обмороке, ЗП у него звучат вполне рыночно, в реестре фм.радо.рус состоит, собирается вступить в АКФО, на сайте которого в разделе «Налоговая нагрузка членов Ассоциации» доля страховых взносов для вида деятельности «клининг» — не менее 5,5%.

Налоговой клиент сказал, что у них бизнес не выдержит такую налоговую нагрузку, и им нужно будет закрыться, на что ему налоговики ответили: «ну, закрывайтесь».

Мы, конечно, товарищам ответили, что по данным сервиса ФНС «Налоговый калькулятор по расчету налоговой нагрузки» «среднеотраслевая налоговая нагрузка для микропредприятий с ОКВЭД 81.21 (т. е. организаций, аналогичных Обществу) на ОСН составила 6,12% за 2020 год.

И попросили уточнить нормативное основание, в соответствии с которым уровень налоговой нагрузки по страховым взносам должен соответствовать 13% от суммы годовой выручки. Но вот такие у нас тенденции :-(».

Центр обучения «Клерка» предлагает посмотреть запись вебинара от Киры Гин и Марии Лоецкой: «Мифы и стереотипы налоговых проверок. Полное разоблачение».

В комментариях пишут, что случай не единственный:

«Аналогичная история, только с НДС-ом ещё в догонку. В общей сложности доплатить предложили сначала 88 млн за 3 года».

А кто-то сравнил налоговиков с братками 90-х:

«Такое ощущение, что братки из 90-ых перешли на работу в ИФНС».

Такая же история, клининговая компания, на УСН, а контрагентам грозят осмотром в связи с камералкой по НДС.

«У нас клиент из этой же отрасли и также на 6% — аналогичная история. А главное — его заказчикам пишут письма о проведении осмотра в связи с КНП по НДС (!!!!!) у нашего клиента».

Подборка полезных мероприятий

Разместить