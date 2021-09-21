Налоговики на рабочей группе предложили руководителю клининговой компании повысить уровень налоговой нагрузки до 13% от суммы выручки. И доплатить взносы и НДФЛ за три года. Всего на 7,5 млн. На его фразу, что ему придется бизнес закрыть, предложили закрываться.

Рассказала Кира Гин, управляющий партнер ЮФ «Гин и партнеры» на своей странице в Facebook.

«Разговариваем с клиентом. Просит рассказать, какие тенденции у нас в налоговом контроле, и предположить, что будет происходить в его отрасли и в государстве. Проиллюстрировали ему тенденции на примере свежей истории про клиента из клининговой отрасли.

Пришел к нам на прошлой неделе новый клиент. У него, как он выразился, глубокая УСН 6% (в смысле, что ему далеко до предельной цифры).

История началась в августе-месяце, когда ему прислали требование на 9 листах со ссылкой на ст. 93 и п. 2 ст. 93.1 НК, по которому требовалось представить документы по 45 пунктам и информацию по 37 пунктам по сделкам с заказчиками и по его деятельности.

Как сказал сам клиент, судя по тексту требования, его составлял тот, кто знает все нюансы клинингового бизнеса.

Клиент подробно ответил — не хотел ссориться с налоговой.

Далее в сентябре его позвали на заседание Рабочей группы «по вопросам уплаченных страховых взносов и суммах НДФЛ». Сообщили, что ему нужно довести уровень налоговой нагрузки по страховым взносам до 13 % от суммы выручки. А еще доплатить страховые взносы, исходя из этого показателя, за 2018-2020 год, а также доплатить НДФЛ за 3 года.

Всего, по мнению, налогового органа ему нужно доплатить примерно 7,5 млн.

А теперь сопоставьте микропредприятие на УСН 6% и такие хотелки. Клиент был в обмороке, ЗП у него звучат вполне рыночно, в реестре фм.радо.рус состоит, собирается вступить в АКФО, на сайте которого в разделе «Налоговая нагрузка членов Ассоциации» доля страховых взносов для вида деятельности «клининг» — не менее 5,5%.

Налоговой клиент сказал, что у них бизнес не выдержит такую налоговую нагрузку, и им нужно будет закрыться, на что ему налоговики ответили: «ну, закрывайтесь».

Мы, конечно, товарищам ответили, что по данным сервиса ФНС «Налоговый калькулятор по расчету налоговой нагрузки» «среднеотраслевая налоговая нагрузка для микропредприятий с ОКВЭД 81.21 (т. е. организаций, аналогичных Обществу) на ОСН составила 6,12% за 2020 год.

И попросили уточнить нормативное основание, в соответствии с которым уровень налоговой нагрузки по страховым взносам должен соответствовать 13% от суммы годовой выручки. Но вот такие у нас тенденции :-(».

В комментариях пишут, что случай не единственный:

«Аналогичная история, только с НДС-ом ещё в догонку. В общей сложности доплатить предложили сначала 88 млн за 3 года».

А кто-то сравнил налоговиков с братками 90-х:

«Такое ощущение, что братки из 90-ых перешли на работу в ИФНС».

Такая же история, клининговая компания, на УСН, а контрагентам грозят осмотром в связи с камералкой по НДС.