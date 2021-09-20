Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Майкопбанк признан банкротом

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Банки
Версия для печати

Центробанк подал на Майкопбанк в суд на признание банка несостоятельным. Суд признал финансовую организация банкротом.

Для погашения обязательств Майкопбанку не хватает  65,6 млн рублей.

В апреле 2021 года регулятор отозвал у Майкопбанка лицензию. А в конце апреля выяснилось, что полностью погасить свои обязательства финансовая организация не сможет даже за счет имущества.

Как выяснилось, банк проводил реструктуризацию кредитов клиентам с плохой кредитной историей, уменьшал ставки по кредиту и продлевал срок выплаты основного долга неплатежеспособным клиентам.

Чтобы скрыть свои действия, Майкопбанк завышал стоимость собственного имущества.

Судебные рабирательства по Майкопбанку — тут.

Подписывайтесь на канал «БУХ! Молния».

 

Подборка полезных мероприятий

Разместить