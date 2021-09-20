Майкопбанк признан банкротом

Центробанк подал на Майкопбанк в суд на признание банка несостоятельным. Суд признал финансовую организация банкротом.
Для погашения обязательств Майкопбанку не хватает 65,6 млн рублей.
В апреле 2021 года регулятор отозвал у Майкопбанка лицензию. А в конце апреля выяснилось, что полностью погасить свои обязательства финансовая организация не сможет даже за счет имущества.
Как выяснилось, банк проводил реструктуризацию кредитов клиентам с плохой кредитной историей, уменьшал ставки по кредиту и продлевал срок выплаты основного долга неплатежеспособным клиентам.
Чтобы скрыть свои действия, Майкопбанк завышал стоимость собственного имущества.
Судебные рабирательства по Майкопбанку — тут.
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