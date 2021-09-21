Система «Киберплат» остановила работу и вряд ли ее продолжит

Платежная система «Киберплат» приостановила работу после отзыва лицензии у банка «Платина». Этот банк ее создал еще в конце 90-х годов, и все платежи проводились через него.

Банк «Платина» запустил «Киберплат» в 1998 году. На конец 2019 года сеть насчитывала более 1,48 млн точек, которые передавали платежи в пользу 8300 сервис-провайдеров. Эту систему использовало более 200 интернет-магазинов.

Член совета директоров банка SIAB Владимир Кузнецов высказал мнение:

«Вряд ли сервис заработает вновь, поскольку платежи были завязаны на банк, а отзыв лицензии означает остановку платежей».

Об отзыве лицензии у банка «Платина» стало известно 17 сентября. ЦБ кроме стандартных причин в пресс-релизе указал на тот факт, что банк финансировал нелегальные онлайн-казино и букмекерские конторы.

Кстати, после этого экс-глава банка подал на ЦБ иск о защите чести и достоинства — дескать, его банк никогда этим не занимался.

«Вопреки указанным в пресс-релизе сведениям банк „Платина“ никогда не производил платежи нелегальных онлайн-казино и букмекерских контор», — говорится в иске.

Цитата по «РБК».