Налоговики стали выписывать миллионные штрафы за ККТ

За неприменение кассы организацию оштрафуют на сумму от ¾ до 1 размера суммы, на которые не были выданы чеки, но не менее 30 тыс. рублей. Например, в Хабаровском крае одна компания получила штраф в сумме 1,2 млн рублей, а вторая — 4,4 млн рублей.

Об этом сообщила региональная налоговая на своем сайте.

В Хабаровском крае с начала года проведено 1,2 тыс. проверок продавцов. В большинстве случаев — штраф за неприменение ККТ.

«В Хабаровском крае зафиксированы случаи привлечения юридических лиц за неприменение ККТ к административной ответственности в виде штрафа, превышающего 1 млн рублей. Так, одна из организаций оштрафована на 1,2 млн рублей, другая — на 4,4 млн рублей».

Всего по выявленным проверкам было выписано штрафов на сумму 10,8 млн рублей.

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Напоминаем, на неприменение ККТ привлекут к ответственности по ч. 2 ст. 14.5 КоАП:

от ¼ до ½ от размера продаж без выдачи чека, но не менее 10 тыс. рублей — должностное лицо;

сумму от ¾ до 1 размера суммы продаж без выдачи чека, но не менее 30 тыс. рублей — юрлицо.

Не забываем, что налоговики постоянно просят покупателей жаловаться на невыдачу чека.