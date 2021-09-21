Налоговики стали выписывать миллионные штрафы за ККТ

За неприменение кассы организацию оштрафуют на сумму от ¾ до 1 размера суммы, на которые не были выданы чеки, но не менее 30 тыс. рублей. Например, в Хабаровском крае одна компания получила штраф в сумме 1,2 млн рублей, а вторая — 4,4 млн рублей.
Об этом сообщила региональная налоговая на своем сайте.
В Хабаровском крае с начала года проведено 1,2 тыс. проверок продавцов. В большинстве случаев — штраф за неприменение ККТ.
«В Хабаровском крае зафиксированы случаи привлечения юридических лиц за неприменение ККТ к административной ответственности в виде штрафа, превышающего 1 млн рублей. Так, одна из организаций оштрафована на 1,2 млн рублей, другая — на 4,4 млн рублей».
Всего по выявленным проверкам было выписано штрафов на сумму 10,8 млн рублей.
Напоминаем, на неприменение ККТ привлекут к ответственности по ч. 2 ст. 14.5 КоАП:
- от ¼ до ½ от размера продаж без выдачи чека, но не менее 10 тыс. рублей — должностное лицо;
- сумму от ¾ до 1 размера суммы продаж без выдачи чека, но не менее 30 тыс. рублей — юрлицо.
Не забываем, что налоговики постоянно просят покупателей жаловаться на невыдачу чека.
А также недавно на «Клерке» писали, что АС Волгоградской области поддержал налоговиков в штрафе «Магнита» за то, что чек был выдан не под фамилией кассира который осуществлял расчет. Штраф — 10 тыс. рублей.