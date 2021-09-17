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⚖️ Не разрешайте пробивать чеки кассирам не под своей фамилией. Иначе штраф — 10 тыс. рублей

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Рубрика Кассовые операции
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Если чек пробил не тот кассир, который указан в чеке, магазин оштрафуют на 10 тыс. рублей. Но налоговики могут и выписать предупреждение, если нарушение допущено впервые.

В «Магните» кассир пробил чек покупателю, но смена была открыта на имя директора магазина. Как выяснилось, кассир работал в магазине временно, ее логин/пароль от смены не были активными.

Налоговики выписали штраф на сумму 10 тыс. рублей.

АС встал на сторону налоговиков. Так как ФИО кассира, который осуществил расчет с покупателем, является обязательным реквизитом в чеке.

В этом случае расчеты произвел не тот продавец, ФИО которого указана в чеке. Следовательно, «Магнит» нарушил правила применения ККТ. За что был привлечен к ответственности.

Судья также обратил внимание, что это незначительное нарушение и налоговики имеют право вынести предупреждение, но только если ошибка была совершена впервые.

«Магнит» не представил никаких документов или фактов об исключительности. Поэтому штраф законен.

А учебный центр «Клерка» предлагает прослушать онлайн-курс «Все про онлайн-кассы: как не нарваться на штрафы». Для подписчиков «Премиума» — бесплатно!

И будьте осторожны, друзья!

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