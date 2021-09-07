Налоговики призывают жаловаться на магазины, не выдавшие чеки

Чеки ККТ, которые выдают магазины, теперь нужны не только для финансового подтверждения расходов, но и для контроля. Любой покупатель имеет право пожаловаться на магазин или кафе за невыдачу чека или ошибки в нем.

Такой призыв на своем сайте опубликовало УФНС по Тульской области.

Региональные налоговики в августе проверяли местный общепит. Было проверено 73 объекта, в 30 из них были выявлены нарушения по ККТ (неприменение и нарушение порядка применения и регистрации).

В отношении нарушителей были возбуждены дела об административных правонарушениях.

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Напоминаем, за неприменение ККТ – штраф в размере:

от ¼ до ½ от суммы чека, но не менее 10 тыс. рублей — на должностное лицо;

от ¾ до 1 размера от суммы чека, но не менее 30 тыс. рублей — на юрлицо.

За ошибки в чеке или применение ККТ, которая не соответствует требованиям: