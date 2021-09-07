Налоговики призывают жаловаться на магазины, не выдавшие чеки

Чеки ККТ, которые выдают магазины, теперь нужны не только для финансового подтверждения расходов, но и для контроля. Любой покупатель имеет право пожаловаться на магазин или кафе за невыдачу чека или ошибки в нем.
Такой призыв на своем сайте опубликовало УФНС по Тульской области.
Региональные налоговики в августе проверяли местный общепит. Было проверено 73 объекта, в 30 из них были выявлены нарушения по ККТ (неприменение и нарушение порядка применения и регистрации).
В отношении нарушителей были возбуждены дела об административных правонарушениях.
Учебный центр «Клерка» предлагает просмотреть запись вебинара «Заполнение чеков коррекции: как работать без штрафов».
Напоминаем, за неприменение ККТ – штраф в размере:
- от ¼ до ½ от суммы чека, но не менее 10 тыс. рублей — на должностное лицо;
- от ¾ до 1 размера от суммы чека, но не менее 30 тыс. рублей — на юрлицо.
За ошибки в чеке или применение ККТ, которая не соответствует требованиям:
- от 1,5 тыс. до 3 тыс. рублей — на должностное лицо;
- предупреждение или штраф в размере от 5 тыс. до 10 тыс. рублей — на юрлицо.
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