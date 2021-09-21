Стоит ли полное ведение бухучета (плюс кадры) для небольшой компании 16 тысяч рублей в месяц? Или аутсорсинг совсем задемпинговал цены на рынке бухуслуг? Бухгалтеры сошлись на мнении, что все зависит от того, сколько будет работы.

Спросили в «Красном уголке бухгалтера».

«Аттракцион неслыханной щедрости?

Может ли такое быть — полное ведение бухгалтерского учета небольшой компании, плюс кадры — за 16 тыс. руб. в месяц? Предложение от аутсорсинговой компании. Мне кажется, или это нереально? Может ли такая компания заменить главбуха? У кого-нибудь есть опыт, отзывы? Интересно».

В комментариях пишут, что «можно и за тысячу, но такая ерунда выходит». А кроме того, попросили вводные уточнить:

«Не хватает данных: УСН (6 или 15) или ОСНО? Сколько персонала? Если ли больничные, сверхурочные, почасовая работа или все на окладах? Сколько операций в месяц (банк, продажи, покупки)? Сколько контрагентов (может быть 3, а может быть 33)? Понятие „небольшая компания“ у всех разное). P.S. Разница с бухгалтером очевидна: аутсорсеры не будут думать, почему нет документов — что принесёте, то и заведут, а бухгалтер, как минимум, спросит».

Логичные уточнения — от них цена сильно будет зависеть. Но автор поста не ответила, к сожалению.

А кто-то пишет, что ничего удивительного в такой цене она не видит:

«А что вас удивляет? Я сплошь и рядом вижу такие предложения в рекламе бухгалтерского аутсорсинга. Демпинг ниже плинтуса. Как там сама модель построена, не очень интересовалась. Скорее всего, и качество услуг такое же. 10 фирм по 16 000. Это 160 000 руб. Норм, я считаю. Лучше чем пахать в найме,где тебя же еще и поливают периодически все, кому не лень».

Как в старом анекдоте «не скажите, Федор Михалыч. Пять старушек — уже рубль».

А кто-то считает, что может быть и меньше цена. Зависит от фронта работ:

«Может стоить и дешевле, если объем мизер, сотрудников штука и документами заморачивается директор. 115 ФЗ и встречки собирает тоже он. В таком случае за что там 16 то брать? За пару часов работы в квартал? Да да, есть и такие».

Есть мнение, что это не полная цена, а за стандартный набор. Дополнительные опции отдельно оплачивать придется:

«Это цена для стандартных ситуаций. Сверка с налоговой, ответ на требование и т.п. будут стоить дополнительных денег потом. Консультация что и как сделать/вообще найдут как увеличить сумму».

А у кого-то клиенты ушли к аутсорсеру за сумму в пять раз меньше. Их ждут обратно:

«Коллеги, у нас случай был. Подняли стоимость бы до 200000 руб. в месяц за ОСНО/услуги/200 сотрудников. Ушли к организации или физику за 60000 р. в месяц. Пока не возвращались... только поблагодарили за грамотный учёт Вот думаю, ждать после сдачи года?».

Еще пишут, что в Омске на такое никто не согласится, время тратить. А вот что пишут про Москву:

«Около 45 насчитают если в Москве, я сталкивалась. Было 8 НКО, то есть никаких продаж — 6 не работали, за остальные по 45 просили, за каждую. Там около 10 работников в каждой и небольшая хозяйственная деятельность — типа обслуживания здания, где находятся, и т. д.».

Коллеги, а вы как думаете? Мало это, или нормально?