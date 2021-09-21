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Компания избежала выездной проверки и штрафа в 4 млн рублей. Но пришлось заплатить 10 млн рублей налогов

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Рубрика Налоговые схемы
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Организация поменяла юридический адрес, таким образом она хотела избежать уплаты налога на сумму 10 млн рублей. Не вышло. Налоговики пригрозили выездной проверкой и штрафом в размере 4 млн рублей.

Такой победой похваталось УФНС России по Республике Алтай на своем сайте.

Одна организация переехала в 2021 году на Алтай. Налоговики выявили следующие схему ухода от налогов:

«Общество выступает исполнителем государственных контрактов и с целью минимизации налоговых обязательств использовало взаимоотношения с организациями, не ведущими реальной экономической деятельности. В совокупности установленные факты и взаимные связи обстоятельств свидетельствовали о неправомерном принятии к вычету НДС в сумме порядка 10 млн рублей», — говорится на сайте региональной ФНС.

Иными словами, пользовались услугами «техничек». Или «бумажный НДС» покупали. В любом случае, 10 млн рублей бюджет уступать не собирался.

А учебный центр «Клерка» приглашает на бесплатный вебинар «Налоговая против бизнеса: субсидиарная ответственность». Он пройдет 24 сентября в 11:00 по Мск.

Налоговики пригласили представителей компании на разговор. Обсудили все вопросы, обозначили последствия и предложили добровольно уплатить налог.

Организация оплатила налог в 10 млн рублей и избежала штрафа в 4 млн рублей, а также выездной налоговой проверки.

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