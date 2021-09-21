Компания избежала выездной проверки и штрафа в 4 млн рублей. Но пришлось заплатить 10 млн рублей налогов

Организация поменяла юридический адрес, таким образом она хотела избежать уплаты налога на сумму 10 млн рублей. Не вышло. Налоговики пригрозили выездной проверкой и штрафом в размере 4 млн рублей.
Такой победой похваталось УФНС России по Республике Алтай на своем сайте.
Одна организация переехала в 2021 году на Алтай. Налоговики выявили следующие схему ухода от налогов:
«Общество выступает исполнителем государственных контрактов и с целью минимизации налоговых обязательств использовало взаимоотношения с организациями, не ведущими реальной экономической деятельности. В совокупности установленные факты и взаимные связи обстоятельств свидетельствовали о неправомерном принятии к вычету НДС в сумме порядка 10 млн рублей», — говорится на сайте региональной ФНС.
Иными словами, пользовались услугами «техничек». Или «бумажный НДС» покупали. В любом случае, 10 млн рублей бюджет уступать не собирался.
Налоговики пригласили представителей компании на разговор. Обсудили все вопросы, обозначили последствия и предложили добровольно уплатить налог.
Организация оплатила налог в 10 млн рублей и избежала штрафа в 4 млн рублей, а также выездной налоговой проверки.