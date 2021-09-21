Не все версии ККТ позволяют оформлять чеки коррекции. В этом случае надо просто оформить возврат. А после — правильный чек с признаком «приход».

Вопрос был задан в «Клерк.Консультациях»:

«Оплата физ. лицом за юр. лицо безналом. Чек на юр. лицо, безнал, предоплата не указана. ФФД 1.05. Как исправить?».

Ответил эксперт Надежда Камышева:



Сформировать идентичный некорректному кассовый чек с признаком расчета «возврат прихода», в котором отразить фискальный признак некорректно формированного кассового чека и все те же данные, которые присутствуют в некорректном чеке; Сформировать корректный кассовый чек с признаком расчета «приход». «Поскольку при использовании ФФД 1.05 чеки коррекции не применяются, то надо:

Такой порядок исправления ошибки описан в письме ФНС от 06.08.2018 № ЕД-4-20/15240@».