Не все версии ККТ позволяют оформлять чеки коррекции. В этом случае надо просто оформить возврат. А после — правильный чек с признаком «приход».
Вопрос был задан в «Клерк.Консультациях»:
«Оплата физ. лицом за юр. лицо безналом. Чек на юр. лицо, безнал, предоплата не указана. ФФД 1.05. Как исправить?».
Ответил эксперт Надежда Камышева:
«Поскольку при использовании ФФД 1.05 чеки коррекции не применяются, то надо:
- Сформировать идентичный некорректному кассовый чек с признаком расчета «возврат прихода», в котором отразить фискальный признак некорректно формированного кассового чека и все те же данные, которые присутствуют в некорректном чеке;
- Сформировать корректный кассовый чек с признаком расчета «приход».
Такой порядок исправления ошибки описан в письме ФНС от 06.08.2018 № ЕД-4-20/15240@».
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