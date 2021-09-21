Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Если нельзя выставить чек коррекции, то оформляем возврат. А потом формируем новый чек

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Кассовые операции
Версия для печати

Не все версии ККТ позволяют оформлять чеки коррекции. В этом случае надо просто оформить возврат. А после — правильный чек с признаком «приход».

Вопрос был задан в «Клерк.Консультациях»:

«Оплата физ. лицом за юр. лицо безналом. Чек на юр. лицо, безнал, предоплата не указана. ФФД 1.05. Как исправить?».

Ответил эксперт Надежда Камышева:

«Поскольку при использовании ФФД 1.05 чеки коррекции не применяются, то надо:
  1. Сформировать идентичный некорректному кассовый чек с признаком расчета «возврат прихода», в котором отразить фискальный признак некорректно формированного кассового чека и все те же данные, которые присутствуют в некорректном чеке;
  2. Сформировать корректный кассовый чек с признаком расчета «приход».

Такой порядок исправления ошибки описан в письме ФНС от 06.08.2018 № ЕД-4-20/15240@».

Задавать вопрос и получить ответ от эксперта можно с помощью нового сервиса «Клерк.Консультации». Доступно только для подписчиков «Премиума».

Подборка полезных мероприятий

Разместить