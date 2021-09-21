Экономика полностью восстановилась, заявил Путин

ВВП вышел на докризисный уровень, спад из-за пандемии успешно преодолели, экономика полностью восстановилась. Такие оценки дал президент на совещании по экономическим вопросам.
«Несмотря на общую нестабильную ситуацию в глобальной экономике, сложные процессы на мировых рынках, российская экономика восстановилась. Совсем недавно мы еще говорили „в целом восстановилась“ — сегодня можно уже сказать, что восстановилась», — сказал Путин.
По итогам семи месяцев ВВП вышел на докризисный уровень, констатировал президент.
«Спад, вызванный эпидемией коронавируса, полностью преодолен», — заявил он.
Цитаты по «РГ».
Тут еще и Мишустин обещал рост зарплат после повышения МРОТ в следующем году. Только не всем, а 3 миллионам.