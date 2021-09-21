Мишустин обещал рост зарплат. Но не всем

Теперь заживем: МРОТ повысят и зарплаты россиян вырастут, пообещал Мишустин.

Об этом председатель правительства объявил сегодня на заседании.

«Со следующего года предлагается установить МРОТ на уровне выше 13 600 рублей. За счет такого решения вырастет заработная плата почти трех млн человек», — сказал он.

Цитата по сайту правительства.

Кроме того, он напомнил о новой методике расчета МРОТ, которая появилась с начала этого года.

Ну а о том, что МРОТ будет выше 13,6 тысяч — на «Клерке» уже писали, постановление Правительства в конце июня опубликовали.