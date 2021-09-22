Работник принес больничный, хотя весь месяц отработал. Что делать?

Сотрудник отработал полностью весь месяц и принес больничный. В этом случае надо объяснить ему, что одновременная выплата пособия по болезни и зарплаты не положена.

Если хочет, то оплатить больничный можно. А в отношении выплаченной зарплаты — звоним в ФСС и уточняем вопрос.

В одном из ВК-сообществ задали такой вопрос:

Кто-то ответил, что ничего начислять и оплачивать не надо:

«Нарушал режим, работал во время больничного, не предупредил об открытии, не начислять и не оплачивать».

Другие же сказали, что ничего противозаконного не видят:

«Ну, принес и принес. Если он работал, то больничный можно не начислять и не оплачивать. В этом нет нарушения, если заболевание позволяет работать, это нормально и закон позволяет. Можно и перерасчет сделать. Странный сотрудник. Я в такой ситуации просто не носила больняк».

А один комментатор посоветовал обратиться в ФСС:

«У нас такое было. Написали в ФСС письмо, что он ходил на работу и получал зп. Пособие оплатили только со след. месяца. В 1с есть возможность поставить галочку пособие подлежит оплате с... Позвоните в свой ФСС и уточните как у вас».

А кто-то дал более подробный ответ:

«Сообщите в поликлинику, что он ходил на работу, пусть нарушение режима ставят с первого дня. Дубликат больничного. Не получится — пишите в ФСС. А если у него ковид был, он таскался на работу, то его вообще...ай-ай-ай. Но если он сам согласен не проводить больничный, то возьмите от него объяснительную и забудьте про больняк. ФСС только порадуется».

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Хотя оказывается, такие работники все же бывают:

«Эти наивные люди реально задолбали, они ведь реально требуют и оплату БЛ и зп, т.к. работали. Б — бесит».

Но если в действительности такое случилось, как быть? Редакция «Клерка» считает, что надо придерживаться следующего алгоритма: