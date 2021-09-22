До конца этой недели власти договорятся с бизнесом о повышении налога на прибыль

На пальцах двух рук можно будет пересчитать компании, для которых повысится ставка налога на прибыль с 20 до 30 %. Об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов.

Напомним, власти задумали увеличить ставку налога на прибыль, но не для всех юрлиц, а только для тех, кто вместо того, чтобы инвестировать, выплачивает дивиденды.

Предлагается считать специальный коэффициент по формуле «дивиденды — инвестиции — амортизация за пять лет», разделенные на капитал компании.

если он меньше 1 — ставка налога на прибыль остается 20 %.

если от 1 до 2 — ставка вырастет до 25 %.

если он от 2 и выше — ставка будет 30 %.

Цель повышения налога – вовсе не пополнение бюджета, отметил Силуанов.

«Здесь мы не ставим каких-то фискальных целей, чисто стимулирующие», – цитирует его слова РБК.

Глава Минфина заявил, что в последние дни ведомство ищет компромисс с российскими компаниями по поводу этой инициативы, направленной на то, чтобы «стимулировать предприятия оставлять больше денег в России».

«У бизнеса есть вопросы, за эту неделю планируем, что сможем договориться», – сказал Силуанов.