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Набиуллина извинилась за слова о пенсионерах

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Рубрика Пенсии
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Глава Центробанка считает слова своего зама Сергея Швецова о поддержки пенсионеров неудачными.

Напоминаем, вчера на «Клерке» писали, что замглавы ЦБ Сергей Швецов считает, что помогать пенсионерам немножко поздно. Надо думать о будущих пенсионерах, а не о настоящих. Подробнее — тут.

Эльвира Набиуллина не согласилась со своим замом:

«Я сожалею о крайне неудачной формулировке своего заместителя по вопросу поддержки пенсионеров»,

— сказала глава ЦБ.

Пояснила она свое мнение тем, что те, кто уже вышел на пенсию, не мог думать о накоплениях раньше, а сейчас ЦБ всячески поддерживает пенсионную систему:

«Банк России со своей стороны работает над развитием и негосударственных пенсионных фондов <...> и над повышением устойчивости финансовой системы. Но эти усилия — это дополнение к государственной пенсионной системе.

Большая часть тех, кто уже вышел на пенсию или выходит сейчас, не имели возможности делать накопления на старость. И, конечно, это один из приоритетов государства — обеспечить для всех достойную пенсию».

Цитаты по «РБК».

Вот такой поворот событий, друзья.

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