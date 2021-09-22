🚭 Запретят ли тратить детские пособия на сигареты и алкоголь?

Детские пособия хотят запретить тратить на некоторые товары, в том числе на алкоголь и сигареты. А заодно власти хотят понять, можно ли будет отследить такие траты в реальности. Госдума в октябре рассмотрит законопроект по этому поводу.

Напоминаем, власти хотят запретить родителям тратить детские пособия на все, что не предназначено для детей. Речь идет о региональном пособии, которое во многих регионах очень маленькое (200 — 300 рублей). Подробнее — тут.

Определять перечень целевых трат будут региональные власти. Но туда войдет алкоголь, табак и никотиносодержащая продукция.

«Формирование у ребенка в семейной среде системы мотивации к активному и здоровому образу жизни является одним из направлений в области формирования культуры здоровья. Полагаем, что внесение соответствующих изменений будет способствовать реализации вышеназванных положений, защите прав и законных интересов несовершеннолетних», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Причет родителям, получающим такие пособия, не надо будет отчитываться в фонды. Предлагается установить единый механизм — «».

«Внедрение такого механизма также позволит осуществлять контроль за расходованием пособия на ребенка, не возлагая дополнительных обязанностей на граждан по предоставлению отчетности. Практика предоставления гражданам меры социальной поддержки с использованием социального электронного счета уже была реализована в 2020 году в Калининградской области».

Можно ли эту методиику будет применить на практике во всех регионах — определит также Госдума.

Единороссы, справороссы и ЛДПР уже согласны с таким подходом, сообщают «Известия».

Но член КПРФ Николай Арефьев не согласен с таким нововведением:

«Родители сами должны решать, на что пойдут эти деньги. Если они тратят их на алкоголь и сигареты, то среагировать на это должны соответствующие органы, которые контролируют воспитание детей, в том числе органы опеки. Иначе мы так всё зарегулируем, что получить эти деньги родители просто не смогут», — сказал Николай Арефьев.

А как вы считаете, надо ли устанавливать запрет расходования детских пособия или нет?