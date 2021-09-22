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На Северном Кавказе больше всего частников. И меньше всего самозанятых

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Рубрика Самозанятые
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В СКФО всего 79060 человек зарегистрировались самозанятыми. Хотя традиционно на Кавказе очень много так называемых частников. Только они прячутся от налоговиков в тени.

При этом, для сравнения, в Москве их 715,7 тыс., в Московской области 262,1 тыс. а всего по стране — 2 млн 956 тыс. человек. Данные опубликовал центр мониторинга «Локомотивы роста».

Так, в СКФО — самая незначительная доля таких граждан, всего 2,67%. Статус самозанятых в макрорегионе получили лишь 79060 человек. При этом на Кавказе — традиционно большое количество так называемых частников в самых разных сферах. Но многие из них прячутся от налоговиков «в тени».

Источник: https://capost.media/news/ekonomika/severnyy-kavkaz-okazalsya-v-autsayderakh-po-chislu-samozanyatykh/
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Самая незначительная доля самозанятых по региом — в СКФО, всего 2,67% от общего числа. С другой стороны на Кавказе очень много частников, но они предпочитают не выходить из тени.

Больше всего самозанятых проживает в Центральном округе. Их там около 40% от общего числа. Средний возраст самозанятых по стране — 30-40 лет. Основные виды деятельности:

  • строительные работы,
  • ремонт,
  • сдача квартир,
  • маркетинговые услуги,
  • реализация товаров собственного производства,
  • перевозка пассажиров.

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