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В 2022 году пенсии вырастут на 5,9 %, как было запланировано еще три года назад

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Рубрика Пенсии
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В следующем году неработающие пенсионеры будут получать 18 521 рубль в месяц. Индексация составит 5,9 %. Об этом рассказал глава Минтруда Антон Котяков.

Отметим, что некоторые СМИ преподнесли новость о размере будущей индексации как некую сенсацию. Однако ничего сенсационного в ней нет.

Параметры индексации прописаны в Федеральном законе № 350-ФЗ от 03.10.2018.

Там расписан порядок индексации пенсий с 2019 по 2024 год.

Год

Процент индексации

Стоимость балла

Размер фиксированной выплаты

2018

  

 81,49

 4982,90

2019

 7,05 %

 87,24

 5334,19

2020

 6,6 %

 93,00

 5686,25

2021

 6,3 %

 98,86

 6044,48

2022

 5,9 %

 104,69

 6401,10

2023

 5,6 %

 110,55

 6759,56

2024

 5,5 %

 116,63

 7131,34

Как видно из таблицы, ежегодно размер индексации уменьшается. Это связано с тем, что планируемая инфляция должна быть с каждым годом все меньше.

«По прогнозам Минэкономразвития, годовая инфляция составит 5,8 %. С учетом этого планируемая в 2022 году индексация остается в параметрах трехлетнего бюджета — на уровне 5,9 %», — цитирует «Парламентская газета» слова Котякова.

Напомним, в это году пенсии увеличили на 6,3 %. Средний размер пенсии в 2021 году — 16 789 руб.

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