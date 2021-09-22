В 2022 году пенсии вырастут на 5,9 %, как было запланировано еще три года назад

В следующем году неработающие пенсионеры будут получать 18 521 рубль в месяц. Индексация составит 5,9 %. Об этом рассказал глава Минтруда Антон Котяков.
Отметим, что некоторые СМИ преподнесли новость о размере будущей индексации как некую сенсацию. Однако ничего сенсационного в ней нет.
Параметры индексации прописаны в Федеральном законе № 350-ФЗ от 03.10.2018.
Там расписан порядок индексации пенсий с 2019 по 2024 год.
|Год
|Процент индексации
|Стоимость балла
|Размер фиксированной выплаты
|2018
|81,49
|4982,90
|2019
|7,05 %
|87,24
|5334,19
|2020
|6,6 %
|93,00
|5686,25
|2021
|6,3 %
|98,86
|6044,48
|2022
|5,9 %
|104,69
|6401,10
|2023
|5,6 %
|110,55
|6759,56
|2024
|5,5 %
|116,63
|7131,34
Как видно из таблицы, ежегодно размер индексации уменьшается. Это связано с тем, что планируемая инфляция должна быть с каждым годом все меньше.«По прогнозам Минэкономразвития, годовая инфляция составит 5,8 %. С учетом этого планируемая в 2022 году индексация остается в параметрах трехлетнего бюджета — на уровне 5,9 %», — цитирует «Парламентская газета» слова Котякова.
Напомним, в это году пенсии увеличили на 6,3 %. Средний размер пенсии в 2021 году — 16 789 руб.