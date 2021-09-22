В 2022 году пенсии вырастут на 5,9 %, как было запланировано еще три года назад

В следующем году неработающие пенсионеры будут получать 18 521 рубль в месяц. Индексация составит 5,9 %. Об этом рассказал глава Минтруда Антон Котяков.

Отметим, что некоторые СМИ преподнесли новость о размере будущей индексации как некую сенсацию. Однако ничего сенсационного в ней нет.

Параметры индексации прописаны в Федеральном законе № 350-ФЗ от 03.10.2018.

Там расписан порядок индексации пенсий с 2019 по 2024 год.

Год Процент индексации Стоимость балла Размер фиксированной выплаты 2018 81,49 4982,90 2019 7,05 % 87,24 5334,19 2020 6,6 % 93,00 5686,25 2021 6,3 % 98,86 6044,48 2022 5,9 % 104,69 6401,10 2023 5,6 % 110,55 6759,56 2024 5,5 % 116,63 7131,34

Как видно из таблицы, ежегодно размер индексации уменьшается. Это связано с тем, что планируемая инфляция должна быть с каждым годом все меньше.

«По прогнозам Минэкономразвития, годовая инфляция составит 5,8 %. С учетом этого планируемая в 2022 году индексация остается в параметрах трехлетнего бюджета — на уровне 5,9 %», — цитирует «Парламентская газета» слова Котякова.

Напомним, в это году пенсии увеличили на 6,3 %. Средний размер пенсии в 2021 году — 16 789 руб.