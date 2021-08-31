Как правильно индексировать зарплату в 2021 году: инструкция для бухгалтера

Закон не определяет порядок индексации, поэтому работодатель выбирает его самостоятельно и фиксирует в локальных нормативных актах, коллективном договоре (ст. 134 ТК РФ). Минтруд допускает применять коэффициент индексации и повышать зарплату без него (письмо Минтруда от 24.12.2018 № 14-1/ООГ-10305).

С коэффициентом индексации

Нужно выбрать коэффициент индексации и умножить на него выплаты по заработной плате. Используется один из четырёх показателей:

Индекс потребительских цен по стране или региону, где работает компания. Рост прожиточного минимума трудоспособного населения по России или региону. Прогнозируемый уровень инфляции, зафиксированный в ежегодном федеральном законе о федеральном бюджете или бюджете региона (письмо Минтруда от 24.12.2018 № 14-1/ООГ-10305). Минэкономразвития повысило прогноз по инфляции в России по итогам 2021 года до 4,3% с 3,7%. В 2022-2024 годах министерство прогнозирует инфляцию на уровне 4%. Иной показатель, который отражает рост цен на товары и услуги.

Лучше не устанавливать коэффициент индексации ниже уровня официальных показателей, т. к. суд может оспорить такое условие индексации.

От таких формулировок в локальном нормативном акте лучше отказаться:

«Индексация заработной платы работников проводится в соответствии с коэффициентом индексации».

Из неё не понятно какой показатель служит коэффициентом индексации, работники могут обратиться в трудовую инспекцию и суд, чтобы защитить свои права. Кроме этого сотрудники трудовой и налоговой инспекции вправе предъявить претензии к компании и ФНС может исключить проиндексированные суммы из расходов, которые уменьшают налог на прибыль. Причина — компания не определила механизм повышения зарплаты в локальном нормативном акте, не подтвердила расходы (п. 1 ст. 252, абз.1 ст.255, п. 49 ст. 270 НК РФ).

«Индексация заработной платы работников проводится в соответствии с коэффициентом индексации, размер которого составляет 1,5%».

Некорректность фразы в том, что работодатель установил собственный процент индексации, который не соответствует ни уровню инфляции, ни росту потребительских цен на товары и услуги, ни росту прожиточного минимума трудоспособного населения. Такой порядок индексации не обеспечивает повышение зарплаты (ст.130 ТК РФ). Поэтому могут возникнуть трудовые споры.

«Индексация заработной платы работников проводится в соответствии с коэффициентом индексации, размер которого составляет: для административно-управленческого персонала — 10%; производственного — 7%; технического — 3%».

Разный размер коэффициентов индексации для различных категорий работников — дискриминация, сотрудники могут обратиться в трудовую инспекцию и суд для защиты своих прав.

Чтобы обезопасить компанию, лучше использовать следующую фразу:

«Сумма индексации заработной платы работника определяется как результат умножения индексируемых выплат, указанных в пункте 3.2 настоящего положения, на индекс потребительских цен на продовольственные товары в регионе деятельности компании (по данным территориального органа Росстата). Индекс потребительских цен на продовольственные товары для индексации заработной платы указывается в приказе генерального директора, который издаётся не позднее 15 февраля года, следующего за окончанием того года, за который производится индексация».

Без коэффициента индексации

Нужно решить, как индексировать зарплату без коэффициента: увеличить оклады на определённую сумму или платить премии.

Какой бы способ вы не выбрали, в локальных нормативных актах нужно указать, что это мера, которая обеспечивает повышение зарплаты (ст. 130 ТК РФ).

Сотрудники должны понимать, что увеличение выплат или премия — это альтернативный способ индексации заплаты. Однако, судебные решения по индексации без коэффициента не однозначные, одни суды признают её правомерной, другие нет.

Если же вы собираетесь индексировать зарплату за счёт премий, нужно подготовить два локальных нормативных акта: об индексации и премировании.

В локальном нормативном акте об индексации не указывается, что премия — обязательная часть зарплаты и гарантированная выплата, лучше написать, что компания может выплачивать премии в соответствии с положением о премировании с целью стимулировать работников и повышать уровень реального содержания их зарплаты (ст. 130 ТК РФ).

Правомерность такого подхода подтвердило определение Верховного суда от 27.11.2017 № 69-КГ17-22.

В положении о премировании нужно указать:

перечень должностей и премируемых работников;

размеры и шкалу премирования;

периодичность премирования (например, по результатам работы за месяц, квартал, год, иной период в зависимости от специфики производства);

методику расчёта размера выплат при назначении премий конкретного вида;

основания, показатели, условия начисления премии;

условия, при которых компания не выплачивает премию или сокращает её.

Если такие условия зафиксировать в положении о премировании, то при наличии оснований можно сэкономить на премии. Не желательны и такая формулировка:

«В зависимости от финансовых возможностей и экономической ситуации на рынке повышение реального содержания заработной платы всем работникам работодатель проводит ежегодно:

или умножает должностные оклады на официально установленный индекс потребительских цен в регионе деятельности компании;

или увеличивает размер премии по результатам работы за соответствующий календарный год при достижении показателей, установленных положением об оплате труда и премировании компании».

Ошибка в том, что формулировка двусмысленна и не устанавливает конкретный механизм реального повышения зарплаты. Есть вероятность, что возникнут трудовые споры, жалобы сотрудников в трудовую инспекцию и суд.

Безопаснее использовать следующую формулировку:

«Индексация заработной платы производится всем работникам компании ежегодно в пределах утверждённого бюджета доходов и расходов компании на соответствующий финансовый год. При этом сумма индексации заработной платы работника определяется как результат умножения индексируемых выплат, указанных в пункте 3.2 настоящего положения, на индекс потребительских цен на производственные товары в регионе деятельности компании (по данным территориального органа Росстата)».

Другой безопасный пример формулировки:

«Повышение реального содержания заработной платы работникам компании проводится работодателем путём выплаты ежеквартальных премий в соответствии с положением о премировании компании и при выполнении условий и показателей, установленных этим положением».

Как индексировать зарплату во время пандемии

Работодатели не могут отказаться индексировать зарплату сотрудникам из-за коронавируса, они обязаны проводить индексацию согласно аб. 4 ст. 130 и ст. 134 ТК РФ.

Действующие нормативные и правовые акты, которые издали в условиях пандемии, не ввели мораторий на проведение индексации заработной платы в такой период. Минтруд и Роструд не сформировали официальной позиции по вопросу возможности работодателей не проводить индексацию зарплаты во время пандемии. Но Роструд в своём письме от 19.05.2020 № ПГ/24272-6-1 напомнил об обязательной индексации и полагающихся штрафах нарушителям.

Нормативно-правовые акты, над которыми работает государство также не отменяет обязательство индексировать зарплату. Так в постановлении Правительства России от 19.06.2020 № 887 «Об особенностях правового регулирования трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений в 2020 году» нет упоминаний об индексации зарплаты.

Другой документ «Общенациональный план действий по восстановлению экономики, занятости и доходов населения после пандемии коронавируса» — также не содержит положений об индексации зарплаты. Если не провести индексацию зарплаты, трудовая инспекция может выдать предписание об устранении нарушений, а также привлечь к административной ответственности (абз. 6 ч. 1 ст. 357 ТК РФ, ч. 1, 2 ст. 5.27 КоАП).

Однако с 1 апреля по 31 декабря 2020 года ГИТ не проверяла соблюдают ли компании требования трудового законодательства в том числе проводят ли индексацию зарплаты. Временные ограничения на проведение проверок ГИТ распространялись на субъекты МСП и другие организации, деятельность и используемые объекты которых не относятся к категории чрезвычайно высокого или высокого риска (п. 1.1 ст. 26.2 закона от 26.12.2008 № 294 — ФЗ, п. 3 ст. 6 Закона от 01.04.2020 № 98 — ФЗ, п.1 и 2 постановления Правительства от 03.04.2020 № 438).

Свободный план проверок на 2021 год уже опубликовали на сайте прокуратуры Москвы.

С 1 июля 2021 года вступает в силу Федеральный закон от 31.07.2020 № 248-ФЗ (за исключением некоторых положений). Это означает, что проверки ГИТ с середины 2021 года будут проходить по новым правилам.

Юлия Невдах — эксперт по заработной плате проекта «Зарплата 360°»

Консультирует по вопросам правильности расчёта заработной платы более восьми лет.

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