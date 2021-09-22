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ЭДО и ЭЦП с 2022 года становятся необходимостью: бесплатный вебинар

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Рубрика ЭДО
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С 2022 года электронный документооборот по ряду отраслей становится обязанностью, а не удобством. Да и внутри организации он необходим — куда проще переслать документы электронно, чем носить бумажки. Как безболезненно принять новую реальность?

Центр обучения «Клерка» приглашает на бесплатный вебинар «ЭДО и ЭЦП в 2022 году: необходимость, а не выбор. Что делать?». Он пройдет 1 октября, начало в 11:00 по Москве.

Главные темы вебинара:

  • внутренний ЭДО как эффективный инструмент по решению кадровых и бухгалтерских вопросов: законодательное и практическое обоснование;
  • ЭДО между контрагентами, как необходимый минимум соблюдения законодательства для определенных категорий товаров. Краткий экскурс по госсистемам и видам деятельности, с которыми больше не получится работать без ЭДО;
  • примеры функционалов ЭДО в разрезе масштаба вашего бизнеса.

Спикер — Яна Барихашвили, генеральный директор ООО ЭЛО (аккредитованной Минкомсвязи IT-компании).

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