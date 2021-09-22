Главбуху дали 2 года условно за кражу с расчетного счета

Главбух переводила деньги компании на свой личный счет, а в бухучете отражала это как оплату поставщикам и подотчет коллегам.

В итоге 47-летнюю женщину признали виновной в хищении чужого имущества, путем обмана, совершенном с использованием своего служебного положения. В особо крупном размере.

Как сообщает прокуратура Пензенской области, злоумышленница, работавшая главбухом в фирме по оптовой торговле металлом, разработала преступную схему хищения денежных средств этой организации.

В бухучете она указывала, что денежные средства выдавались под отчет сотрудникам организации, либо переводились на расчетные счета иных организаций, а фактически переводила эти суммы на свой личный счет и расчетный счет организации, генеральным директором которой она являлась. Сумма похищенных ею денежных средств превысила 3,7 млн. рублей.

Обнаружить факт хищения удалось генеральному директору, который истребовал выписки о движении денежных средств по расчетным счетам и выявил несовпадение сведений бухгалтерской документации и сведений из банка.

В суде главбух вину в совершении преступления признала в полном объеме, возместила работодателю похищенные денежные средства в размере более 1,4 млн рублей.

В итоге суд назначил ей наказание в виде 2 лет лишения свободы условно, а также взыскал с нее оставшуюся сумму ущерба.