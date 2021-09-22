🙆 Чем занимается главбух, если у него есть зам и много обычных бухгалтеров? Как думаете вы?

Работа главного бухгалтера — тяжелая и ответственная. Но не все это могут понять. Так как, скорее всего, не понимают масштаба проблем начальника бухгалтерии.
Обсуждение происходило в ВК-сообществе:
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Большинство отметили, что до должности главбуха надо еще «дорасти»:
«Раз может отлучаться и вовремя уходить — отлично организовала рабочий процесс, прекрасный руководитель!».
А кто-то отметил, что у нее могут быть и другие обязанности, о которых не знают подчиненные:
«А вы думаете просто было организовать работу так, чтобы все это работало? Если это она все выстроила, то я ее уже уважаю! А вообще, если народу столько, она, скорей всего, функции фин. директора выполняет».
Другие же ответили проще. Но довольно точно:
«Прикрывает вас и ответственность несет за косяки остальных».
А кто-то сказал, что сталкивался в реальности с главбухом, который ничего не знал и не умел:
«Прямо моя история. Была я однажды таким замом, где ГБ дебет от кредита не отличала и не понимала, как баланс сходится. Что она могла прикрыть - не понятно, не имея ни опыта, ни образования, но девочки в бухгалтерии вкалывали каждая на своём участок».
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