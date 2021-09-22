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Налоговики с полицией действуют все жестче при проверках. Смотрите спецкурс, как защититься

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Рубрика Онлайн-курсы для бухгалтеров и ИП
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Бизнес принуждают работать вбелую. А в качестве инструмента принуждения — уголовная ответственность. Как защититься от нападок силовиков?

Центр обучения «Клерка» предлагает прослушать авторский курс «Полицейские проверки бизнеса: инструменты защиты».

Вы научитесь:

  • отвечать на запросы полиции;
  • понимать, нужно ли вообще отвечать полиции;
  • уметь распознать в сделках риски не только налоговых дел, но и по мошенничеству (а их становится все больше).

Кроме того, научитесь правильному поведению при проверках и следственных действиях. И где при этом не напортачить.

Спикер — Владимир Китсинг, известный адвокат, один из ведущих в России защитников по экономическим преступлениям.

В «Клерк.Премиум» курс доступен бесплатно.

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