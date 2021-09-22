Налоговики с полицией действуют все жестче при проверках. Смотрите спецкурс, как защититься

Бизнес принуждают работать вбелую. А в качестве инструмента принуждения — уголовная ответственность. Как защититься от нападок силовиков?
Центр обучения «Клерка» предлагает прослушать авторский курс «Полицейские проверки бизнеса: инструменты защиты».
Вы научитесь:
- отвечать на запросы полиции;
- понимать, нужно ли вообще отвечать полиции;
- уметь распознать в сделках риски не только налоговых дел, но и по мошенничеству (а их становится все больше).
Кроме того, научитесь правильному поведению при проверках и следственных действиях. И где при этом не напортачить.
Спикер — Владимир Китсинг, известный адвокат, один из ведущих в России защитников по экономическим преступлениям.
В «Клерк.Премиум» курс доступен бесплатно.
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