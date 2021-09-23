🔥Мутные схемы с самозанятыми станут поводом для выездной проверки. ФНС озвучила критерии

Скоро налоговики изменят подход к планированию выездных проверок. Одним из критериев станет подозрительное сотрудничество юрлиц с самозанятыми.
Разработаны поправки в «Концепцию системы планирования выездных налоговых проверок», которая утверждена приказом ФНС от 30.05.2007 № ММ-3-06/333@.
Документ сейчас находится на согласовании в структурных подразделениях ФНС.
Проработан вопрос о характерных признаках применения схем уклонения от налогообложения, подразумевающих привлечение к выполнению работ «плательщиков НПД» в целях подмены трудовых отношений гражданско-правовыми, и незаконной оптимизации страховых взносов и НДФЛ.В письме ФНС № АБ-4-20/13183@ от 16.09.2021 перечислены основные признаки подмены трудового договора договором с самозанятыми.
1) Организационная зависимость самозанятого от своего заказчика, то есть:Указанные признаки характеризуют плательщика НПД как лицо, фактически лишенное предпринимательской самостоятельности в ведении своей деятельности, сообщает ФНС.
2) Инфраструктурная зависимость самозанятых от заказчика, то есть самозанятые выполняют работу полностью материалами, инструментами и оборудованием заказчика;
- регистрация физлица в качестве плательщика НПД – обязательное условие заказчика;
- заказчик распределяет самозанятых по объектам (маршрутам), исходя из производственной необходимости;
- заказчик определяет режим работы самозанятых, в том числе продолжительность рабочего дня, время отдыха;
- работник заказчика непосредственно руководит и контролирует работу самозанятых на объекте (администраторы объектов);
3) Порядок оплаты услуг самозанятых и учет оказываемых услуг аналогичен порядку, установленному ТК.