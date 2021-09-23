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🔥Мутные схемы с самозанятыми станут поводом для выездной проверки. ФНС озвучила критерии

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Рубрика Самозанятые
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Скоро налоговики изменят подход к планированию выездных проверок. Одним из критериев станет подозрительное сотрудничество юрлиц с самозанятыми.

Разработаны поправки в «Концепцию системы планирования выездных налоговых проверок», которая утверждена приказом ФНС от 30.05.2007 № ММ-3-06/333@.

Документ сейчас находится на согласовании в структурных подразделениях ФНС.

Проработан вопрос о характерных признаках применения схем уклонения от налогообложения, подразумевающих привлечение к выполнению работ «плательщиков НПД» в целях подмены трудовых отношений гражданско-правовыми, и незаконной оптимизации страховых взносов и НДФЛ.
В письме ФНС № АБ-4-20/13183@ от 16.09.2021 перечислены основные признаки подмены трудового договора договором с самозанятыми.

1) Организационная зависимость самозанятого от своего заказчика, то есть:

  • регистрация физлица в качестве плательщика НПД – обязательное условие заказчика;
  • заказчик распределяет самозанятых по объектам (маршрутам), исходя из производственной необходимости;
  • заказчик определяет режим работы самозанятых, в том числе продолжительность рабочего дня, время отдыха;
  • работник заказчика непосредственно руководит и контролирует работу самозанятых на объекте (администраторы объектов);
2) Инфраструктурная зависимость самозанятых от заказчика, то есть самозанятые выполняют работу полностью материалами, инструментами и оборудованием заказчика;

3) Порядок оплаты услуг самозанятых и учет оказываемых услуг аналогичен порядку, установленному ТК.

Указанные признаки характеризуют плательщика НПД как лицо, фактически лишенное предпринимательской самостоятельности в ведении своей деятельности, сообщает ФНС.

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