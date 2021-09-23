💸 Банки должны отслеживать крупные поступления на счет, считают в ЦБ

При поступлении на счет крупной суммы денег, которая в разы превышает стандартные начисления, банки должны будут проверять, нет ли там мошеннические действий. Это касается пополнения карт через банкоматы.

С таким предложением выступил ЦБ в качестве борьбы с мошенниками:

«Дополнительное внимание к антифрод-процедуре требуется в связи с тем, что злоумышленники используют схемы, провоцирующие потенциальных потерпевших на внесение средств на счета злоумышленников через терминалы (банкоматы), в том числе с функцией приема наличных денежных средств. Таким образом, антифрод будет применяться ко всем входящим платежам, включая переводы через терминалы».

Такое предложение связано с распространенной схемой мошенничества, когда предлагается снять деньги и перевести их на, который по факту подлежит злоумышленникам.

Вернуть такие деньги почти невозможно, так как человек самостоятельно снимает свои деньги с карты и вносит наличку через другой банк на карту мошенников. А перечисленные деньги быстро снимаются.

Как это будет выглядеть на практике: обычно на карту поступает примерно 50 тыс. рублей. Если вдруг было внесено 300 тыс. рублей, то банк должен проверить действия на предмет мошенничества.

Но банки считают, что это сделать нереально.

«Применение ограничительных мер по входящим платежам возможно только в случае, если денежные средства не успели поступить на счет получателя и получено сообщение от банка плательщика об использовании электронного средства платежа без согласия клиента», — сказали в Газпромбанке.

МКБ придерживается такого же мнения:

«Все, что остается сейчас для борьбы с зачислением в адрес мошенников, — это либо использовать механизм задержки зачислений, что неприемлемо для клиентоориентированного подхода банков, либо использовать получаемые от ЦБ сведения о злоумышленниках, но они, как правило, быстро устаревают, так как мошенники постоянно меняют карты»,

— рассказал представитель банка.

Материал по «РБК».

Но не забываем и о других ситуациях. А как по факту такое будет отслеживаться? А если человеку срочно потребовались деньги, и их ему перечислил родственник? И как, банк будет приостанавливать поступление?