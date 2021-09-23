💸 Банки должны отслеживать крупные поступления на счет, считают в ЦБ

При поступлении на счет крупной суммы денег, которая в разы превышает стандартные начисления, банки должны будут проверять, нет ли там мошеннические действий. Это касается пополнения карт через банкоматы.
С таким предложением выступил ЦБ в качестве борьбы с мошенниками:
«Дополнительное внимание к антифрод-процедуре требуется в связи с тем, что злоумышленники используют схемы, провоцирующие потенциальных потерпевших на внесение средств на счета злоумышленников через терминалы (банкоматы), в том числе с функцией приема наличных денежных средств. Таким образом, антифрод будет применяться ко всем входящим платежам, включая переводы через терминалы».Такое предложение связано с распространенной схемой мошенничества, когда предлагается снять деньги и перевести их на «специальный счет», который по факту подлежит злоумышленникам.
Вернуть такие деньги почти невозможно, так как человек самостоятельно снимает свои деньги с карты и вносит наличку через другой банк на карту мошенников. А перечисленные деньги быстро снимаются.
«Применение ограничительных мер по входящим платежам возможно только в случае, если денежные средства не успели поступить на счет получателя и получено сообщение от банка плательщика об использовании электронного средства платежа без согласия клиента», — сказали в Газпромбанке.МКБ придерживается такого же мнения:
— рассказал представитель банка.
Материал по «РБК».
Но не забываем и о других ситуациях. А как по факту такое будет отслеживаться? А если человеку срочно потребовались деньги, и их ему перечислил родственник? И как, банк будет приостанавливать поступление?