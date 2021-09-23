Инспекторы банкротят бизнес, который после этого загибается

Налоговики применяют банкротство компаний для взысканий долгов перед бюджетом. Из-за банкротства теряются клиенты, банки требуют вернуть кредиты. Выживет ли после этого бизнес, инспекторов, видимо, не волнует.

Рассказал на своей странице в Facebook налоговый консультант Антон Свирякин:

«Пришло и мое время поделиться личной практикой, а точнее крайне грустной историей одного моего клиента. Историей про то, как работает, а точнее убивает действующий бизнес наше государство в лице отдельной ИФНС № 15 по г. Москве.

Итак, клиент – действующее производственное предприятие по производству металлоконструкций на территории города Москвы. Осенью 2020 года пришел к ним я и стал доводить до ума ВНП (за период 2016-2018гг), которая до этого уже длилась больше года. Начал сопровождать их прямо с возражений на акт проверки, согласно которого моему клиенту вменялась сумма около 50 млн. рублей (со штрафом и пенями вместе), но это скорее предисловие.

Все проблемы клиента начались весной-летом 2020 года. Верно. Пандемия и ограничение не обошли это небольшое предприятие стороной. Выручка ни с того ни с сего упала в несколько раз. Размер обычной задолженности перед бюджетом к октябрю месяцу 2020 года был примерно 19 млн. (НДС, НДФЛ и т.п.).

В октябре 2020 года ИФНС № 15 по г. Москве недолго думая подает заявление о признании моего клиента банкротом. Долг есть, право на подачу возникло и т.п. Заявление, конечно, было дефектное, но это же налоговики, им все можно. Ссылаться на то, какие статьи закона о несостоятельности (банкротстве) нарушила инспекция и как они уточнялись в каждом судебном заседании я не буду, так как дело не в этом.

Долг у предприятия перед бюджетом все-таки был и его надо было гасить. Естественно, мой клиент, как и многие предприятия реального сектора экономики был слегка закредитован. Кредитная нагрузка была реально небольшая.

Как и положено банку, как только в картотеке они увидели поданное заявление о банкротстве, сразу потребовали досрочного погашения всех кредитов.

Их право и тут клиент вынужден был упасть в очередной процесс, который закончился мировым соглашением.

К марту 2021 года предприятие неимоверными усилиями погасило всю задолженность перед бюджетом. Нашли инвестора и плюс дочка собственника бизнеса продала свое жилье (скромную квартиру на севере Москвы не в самом престижном районе).

К моменту погашения она была порядка 24 млн. ИФНС № 15 по г. Москве каждое судебное заседание приносила новое уточнение, а судья был не настроен решать по закону. Да да, такое тоже бывает, когда заявление о банкротстве подают налоговики. Бюджет – наше все.

Что случилось за период октябрь 2020 – март 2021? Предприятие потеряло несколько крупных заказчиков и фактически лишилось возможности обслуживать свою операционную деятельность. Тем временем близилась к завершению ВНП. Удалось сделать нереальное, а именно через возражения и «фактическую» налоговую реконструкцию снизить размер доначислений до 22 млн. рублей (со штрафом и пенями вместе). Могли пойти вдолгую и по суду размер доначислений в итоге был бы примерно такой же. В ИФНС № 15 по г. Москве это понимали, уж слишком много было противоречий в акте и материалах проверки.

ВНП закончилась в конце мая 2021 года и у моего клиента появилось немного времени, чтобы перевести дыхание и восстановить отношения с прежними заказчиками, которые были не против снова начать работать, но после завершения того банкротного процесса.

Так как за период октябрь 2020 года – март 2021 года предприятие потеряло несколько крупных заказчиков и фактически лишилось возможности обслуживать свою операционную деятельность, то накопились новые долги перед бюджетом в сумме 5 млн. рублей (НДФЛ и социалка), так как предприятие работает вбелую, а зарплаты работников производства (сварщики, сборщики) около 100 тыс. рублей в месяц и это не считая расходов на электроэнергию и прочую коммуналку.

В августе 2021 года вызывают на комиссию по урегулированию задолженности (включая доначисления по недавно завершенной ВНП), где была достигнута договоренность, что предприятие начнет ее погашать с конца сентября 2021 года. На комиссии под протокол было записано.

13.09.2021 г. ИФНС № 15 по г. Москве подает новое заявление о банкротстве, куда попадает и доначисление, и долг по налогам за период октябрь 2020 года – март 2021 года.

После этого заявления предприятие уже навряд ли выживет. ИФНС № 15 по г. Москве с точки зрения закона конечно может позволить себе такое поведение, но оно явно напоминает самый обычный налоговый "гринмейл" и фактическое доведение до реального банкротства.

Назвать подобное поведение налогового органа намеренным злоупотреблением своими правами уже трудно, поэтому на ум приходит только слово "гринмейл"».

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В комментариях к посту предложили обратиться к бизнес-омбудсмену. А еще прозвучало мнение, что все это не просто так происходит:

«Вы как вчера родились. Не видели, что ли, что происходит непосредственно напротив пятнашки? Вот этим они и занимаются. Помощью правильным людям по расчистке. Я сама прошлой осенью "лежала на амбразуре" там. Только заводик покрупнее и претензия к двум сотням стремилась. На директора замнач только что матом не орал. А когда я попросила оставаться в рамках НК, он прям аж серым стал. Тоже еле выгребли по деньгам. Но завод в итоге... Эх...».

И дальше продолжают:

«Коллеги, есть негласная указивка 10-летней давности. Человек, которого я всей душой ненавижу, собрал директоров производственных предприятий нашей деревни и прямым текстом им объяснил, куда они должны выметаться, и какие у него планы. И пока его планы реализуются. Об этом мне владельцы и топы нескольких крупных производств говорили лично не раз. Так что, не надо вот это вот "омбудсмены", "поддержка бизнеса"... Снимите розовые очки. Вы нужны ровно до тех пор, пока у вас ещё остаются деньги».

С учетом, что в регионах после реорганизации появляется отдельная МИФНС, которая будет заниматься именно взысканием долгов и банкротствами — все туда и идет.