Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Инспекторы банкротят бизнес, который после этого загибается

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Банкротство
Версия для печати
Иллюстрация: Вера Ревина / «Клерк»

Налоговики применяют банкротство компаний для взысканий долгов перед бюджетом. Из-за банкротства теряются клиенты, банки требуют вернуть кредиты. Выживет ли после этого бизнес, инспекторов, видимо, не волнует. 

Рассказал на своей странице в Facebook налоговый консультант Антон Свирякин:

«Пришло и мое время поделиться личной практикой, а точнее крайне грустной историей одного моего клиента. Историей про то, как работает, а точнее убивает действующий бизнес наше государство в лице отдельной ИФНС № 15 по г. Москве.

Итак, клиент – действующее производственное предприятие по производству металлоконструкций на территории города Москвы. Осенью 2020 года пришел к ним я и стал доводить до ума ВНП (за период 2016-2018гг), которая до этого уже длилась больше года. Начал сопровождать их прямо с возражений на акт проверки, согласно которого моему клиенту вменялась сумма около 50 млн. рублей (со штрафом и пенями вместе), но это скорее предисловие.

Все проблемы клиента начались весной-летом 2020 года. Верно. Пандемия и ограничение не обошли это небольшое предприятие стороной. Выручка ни с того ни с сего упала в несколько раз. Размер обычной задолженности перед бюджетом к октябрю месяцу 2020 года был примерно 19 млн. (НДС, НДФЛ и т.п.).

В октябре 2020 года ИФНС № 15 по г. Москве недолго думая подает заявление о признании моего клиента банкротом. Долг есть, право на подачу возникло и т.п. Заявление, конечно, было дефектное, но это же налоговики, им все можно. Ссылаться на то, какие статьи закона о несостоятельности (банкротстве) нарушила инспекция и как они уточнялись в каждом судебном заседании я не буду, так как дело не в этом.

Долг у предприятия перед бюджетом все-таки был и его надо было гасить. Естественно, мой клиент, как и многие предприятия реального сектора экономики был слегка закредитован. Кредитная нагрузка была реально небольшая.

Как и положено банку, как только в картотеке они увидели поданное заявление о банкротстве, сразу потребовали досрочного погашения всех кредитов.

Их право и тут клиент вынужден был упасть в очередной процесс, который закончился мировым соглашением.

К марту 2021 года предприятие неимоверными усилиями погасило всю задолженность перед бюджетом. Нашли инвестора и плюс дочка собственника бизнеса продала свое жилье (скромную квартиру на севере Москвы не в самом престижном районе).

К моменту погашения она была порядка 24 млн. ИФНС № 15 по г. Москве каждое судебное заседание приносила новое уточнение, а судья был не настроен решать по закону. Да да, такое тоже бывает, когда заявление о банкротстве подают налоговики. Бюджет – наше все.

Что случилось за период октябрь 2020 – март 2021? Предприятие потеряло несколько крупных заказчиков и фактически лишилось возможности обслуживать свою операционную деятельность. Тем временем близилась к завершению ВНП. Удалось сделать нереальное, а именно через возражения и «фактическую» налоговую реконструкцию снизить размер доначислений до 22 млн. рублей (со штрафом и пенями вместе). Могли пойти вдолгую и по суду размер доначислений в итоге был бы примерно такой же. В ИФНС № 15 по г. Москве это понимали, уж слишком много было противоречий в акте и материалах проверки.

ВНП закончилась в конце мая 2021 года и у моего клиента появилось немного времени, чтобы перевести дыхание и восстановить отношения с прежними заказчиками, которые были не против снова начать работать, но после завершения того банкротного процесса.

Так как за период октябрь 2020 года – март 2021 года предприятие потеряло несколько крупных заказчиков и фактически лишилось возможности обслуживать свою операционную деятельность, то накопились новые долги перед бюджетом в сумме 5 млн. рублей (НДФЛ и социалка), так как предприятие работает вбелую, а зарплаты работников производства (сварщики, сборщики) около 100 тыс. рублей в месяц и это не считая расходов на электроэнергию и прочую коммуналку.

В августе 2021 года вызывают на комиссию по урегулированию задолженности (включая доначисления по недавно завершенной ВНП), где была достигнута договоренность, что предприятие начнет ее погашать с конца сентября 2021 года. На комиссии под протокол было записано.

13.09.2021 г. ИФНС № 15 по г. Москве подает новое заявление о банкротстве, куда попадает и доначисление, и долг по налогам за период октябрь 2020 года – март 2021 года.

После этого заявления предприятие уже навряд ли выживет. ИФНС № 15 по г. Москве с точки зрения закона конечно может позволить себе такое поведение, но оно явно напоминает самый обычный налоговый "гринмейл" и фактическое доведение до реального банкротства.

Назвать подобное поведение налогового органа намеренным злоупотреблением своими правами уже трудно, поэтому на ум приходит только слово "гринмейл"».

Центр обучения «Клерка» приглашает на бесплатный вебинар «Налоговая против бизнеса: субсидиарная ответственность». Он пройдет завтра, 24 сентября, начало в 14:00 по Мск.

В комментариях к посту предложили обратиться к бизнес-омбудсмену. А еще прозвучало мнение, что все это не просто так происходит:

«Вы как вчера родились. Не видели, что ли, что происходит непосредственно напротив пятнашки? Вот этим они и занимаются. Помощью правильным людям по расчистке. Я сама прошлой осенью "лежала на амбразуре" там. Только заводик покрупнее и претензия к двум сотням стремилась. На директора замнач только что матом не орал. А когда я попросила оставаться в рамках НК, он прям аж серым стал. Тоже еле выгребли по деньгам. Но завод в итоге... Эх...».

И дальше продолжают:

«Коллеги, есть негласная указивка 10-летней давности. Человек, которого я всей душой ненавижу, собрал директоров производственных предприятий нашей деревни и прямым текстом им объяснил, куда они должны выметаться, и какие у него планы. И пока его планы реализуются. Об этом мне владельцы и топы нескольких крупных производств говорили лично не раз. Так что, не надо вот это вот "омбудсмены", "поддержка бизнеса"... Снимите розовые очки. Вы нужны ровно до тех пор, пока у вас ещё остаются деньги».

С учетом, что в регионах после реорганизации появляется отдельная МИФНС, которая будет заниматься именно взысканием долгов и банкротствами — все туда и идет.

Подборка полезных мероприятий

Разместить