Инспекторы вызывают к себе, но не пишут конкретную дату. Когда приходить?

Налоговики в уведомлении о вызове должны указывать дату и время, когда нужно к ним явиться. Но что делать, если указано только время, без даты? Причем даже месяц не указан. Приходить когда-нибудь?

Рассказал на своей странице в Facebook налоговый адвокат Вячеслав Василевский:

«Продолжим приколы от налоговиков. Вызвали вот на такую дату. Планируем явиться в 2024 году. Месяц и день ещё не выбрали...».

В комментариях пишут:

«Раз указаны приёмные дни и часы, значит в них в удобный день. Когда-нибудь... А если бы сослались еще и на 88 НК, то срок сократился бы до 5 дней».

А кто-то считает, что так они пишут, если идти не нужно:

«Ну так они всегда так зовут, когда идти не нужно. У них такой прикол. Типа, что ходить, по ТКС вам все пришлем».

А кому-то прилетело подобное требование: