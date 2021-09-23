Компания хотела оплатить штраф за непредставление деклараций, которые и не должна была сдавать из-за применения спецрежима. Эксперты «Клерка» помогли разобраться в ситуации.

Вопрос был задан в «Клерк.Консультациях»:

«Компания с 2018 года, деятельности нет. Сдавали отчеты как на УСН 6%. Все принималось.

В августе пришло уведомление предоставить подтверждение, что мы на УСН. Директор найти не может подтверждения.

Сейчас заблокировали счета, из-за того, что не предоставлены декларации [по НДС и налогу на прибыль] с 2018 года.

Пожалуйста, дайте информацию и ссылки на решения суда, чтобы получить меньше штрафов».

Проконсультировал по данному вопросу эксперт Надежда Камышева. Первоначально уточнили по ЕГРЮЛ:

«А вы в ЕГРЮЛ смотрели? Если уведомление подавалось одновременно с заявлением о госрегистрации фирмы, то об этом будет написано в реестре».

На что ответили, что никаких отметок о применение спецрежима нет. Но, как оказалось, налоговики запрашивали документы по УСН в 2019 году:

«Есть требование от 10 июня 2019 года о представлении книги покупок и продаж в рамках камеральной проверки за 2018 и нулевыми показателями».

И в требовании налоговиков было указано: ««в ходе проведения камеральной налоговой проверки на основе Налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения».

Вот в этом и заключался весь нюанс. По факту налоговики уже проверяли компанию по УСН, принимали декларацию по упрощенке. А тут захотели декларации по НДС и налогу на прибыль.

Эксперт посоветовал следующее:

«Ну вот они сами себе яму и выкопали. Они считали, что вы на УСН и камералили декларацию.

Отсылаете их на сайт их же начальства Разъяснены особенности применения упрощенной системы налогообложения | ФНС России | 77 город Москва 3. Ссылаетесь на п. 30 Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 4 (2019) (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 25.12.2019). Включение решения суда в обзор практически гарантирует выигрыш в суде по подобным делам».

То есть никакие штрафы платить не надо будет. Так как компания применяла УСН и налоговики об этом знали.

Правда, возможно, организации придется идти до суда. Если налоговики по-хорошему не захотят решить вопрос. Но все же, компания будет в выигрыше.

Тем более что деятельность не ведется и срочная разблокировка счета не нужна.