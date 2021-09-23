Власти договорились с бизнесом о повышении налогов

Правительство и бизнес обсудили повышение налогов для металлургов. Новые ставки НДПИ зафиксируют на три года, обсуждение налога на дивиденды отложили до 2023 года.

«По НДПИ договорились по ставкам... Нашли компромиссные цифры. По железной руде — 4,8%, по жидкой стали — 2,7%. По минеральным удобрениям компромисс был достигнут. Договорились, что на 3 года действует» — сообщил Александр Шохин, глава РСПП. он тоже участвовал в обсуждении.

Цитата по «Интерфакс».

Налог на дивиденды из дискуссии пока решили убрать. Так назвали повышение ставок по налогу на прибыль до 30% в зависимости от того, куда компания вкладывала деньги за последние 5 лет.