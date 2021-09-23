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Власти планируют ввести новый налог — углеродный

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Рубрика Налоги, взносы, пошлины
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Первый шаг к введению налога на выбросы СО2 уже сделан. И откладывать данный вопрос нельзя, считает Мишустин.

С предложением о введении углеродного налога выступил на встрече с РСПП первый вице-премьер Андрей Белоусов. Он считает, что необходимо увеличить бюджетные поступления от отраслей, которые выбрасывают много газов и создают, так называемый, «парниковый эффект».

Мишустин прокомментировал предложение:

«По сути, Андрей Рэмович [первый вице-премьер Андрей Белоусов] говорит о движении, первом шаге, к карбоновому, углеродному налогу. Дальнейшая работа в этом направлении должна стимулировать зеленые инвестиции, тем более что в условиях глобального энергоперехода потенциал есть только у тех компаний, которые станут инвестировать в технологическое переоснащение производств и модернизироваться», — сказал Михаил Мишустин.

Кроме этого премьер-министр отметил, что откладывать этот вопрос нельзя, от этого зависят конкурентные возможности страны.

Материал по «ТАСС».

Напоминаем, в 2019 году правительство отказалось от углеродного налога, из-за которого Газпром потерял бы миллиарды долларов. Подробнее — тут.

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