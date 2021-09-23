Власти планируют ввести новый налог — углеродный

Первый шаг к введению налога на выбросы СО2 уже сделан. И откладывать данный вопрос нельзя, считает Мишустин.
Мишустин прокомментировал предложение:
«По сути, Андрей Рэмович [первый вице-премьер Андрей Белоусов] говорит о движении, первом шаге, к карбоновому, углеродному налогу. Дальнейшая работа в этом направлении должна стимулировать зеленые инвестиции, тем более что в условиях глобального энергоперехода потенциал есть только у тех компаний, которые станут инвестировать в технологическое переоснащение производств и модернизироваться», — сказал Михаил Мишустин.
Кроме этого премьер-министр отметил, что откладывать этот вопрос нельзя, от этого зависят конкурентные возможности страны.
Материал по «ТАСС».
Напоминаем, в 2019 году правительство отказалось от углеродного налога, из-за которого Газпром потерял бы миллиарды долларов. Подробнее — тут.