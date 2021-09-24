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Нельзя просто так взять и отказать налоговикам. Но и давать все подряд — не нужно

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Рубрика Налоговые проверки
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Универсальной инструкции, по которой можно отказать налоговикам в чрезмерных требованиях — нет. Эксперты объясняют, что нужно рассматривать и оценивать каждое требование отдельно. И некоторые документы точно можно не давать, как бы ни просили.

В телеграм-канале Баблишко 2.0 выложили такую инструкцию:

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Центр обучения «Клерка» предлагает посмотреть запись вебинара «Допросы в налоговой: что нужно знать бухгалтеру и руководителю».

Инструкцию прокомментировали представители ЮФ «Гин и партнеры», Александрина Гин, партнер, и Александра Тюрина, старший юрист.

«Во-первых, согласно положениям п. 2 ст. 93.1. НК, если вне рамок проведения налоговых проверок у налоговиков возникает обоснованная необходимость получения документов (информации) относительно конкретной сделки, должностное лицо налогового органа вправе истребовать эти документы (информацию) у участников этой сделки или у иных лиц, располагающих документами (информацией) об этой сделке.

Право налоговой истребовать вне рамок проверки как документы, так и информацию (либо и то, и другое одновременно) четко обозначено. Поэтому утверждение, что «вне рамок налоговых проверок ФНС вправе истребовать только информацию» не верно и не соответствует положениям НК и действующей практике.

Во-вторых, «инструкция» морально устарела. Да, оценка обоснованности требования налогового органа о предоставлении информации (документов) вне рамок проверки по п.2 ст. 93.1 НК проходит по 2 критериям:

  • запрос информации по конкретной сделке с указанием реквизитов документов, позволяющих её идентифицировать;
  • ссылка на наименование мероприятия налогового контроля, при проведении которого возникла обоснованная необходимость предоставления документов.

И если несколько лет назад налоговые органы действительно могли не конкретизировать сделки, а запрашивать информацию «сплошняком» за определенные периоды, то сейчас они этим редко грешат. Поэтому текущие требования вне рамок проверок, как правило, конкретизированы.

Попытка отказать в предоставлении документов на основании лишь того, что налоговая не указала мероприятие налогового контроля, в рамках которого истребуются документы, тоже как самостоятельный аргумент не сработает. Суды говорят, что данный недостаток носит формальный характер и не пресекает полномочия налогового органа, которые прямо предусмотрены ст. 93.1 НК.

Отсюда вывод: мотивированно отказать по п. 2 ст. 93.1 НК налоговикам будет не так-то просто. Они теперь тоже, знаете ли, не дураки.

Другой вопрос, что истребование вне рамок проверки ОСВ, карточек счетов, расшифровки данных баланса и т.п. — это перебор, поскольку указанные документы являются внутренними учетными документами самого Общества, а также, согласно положениям Федерального закона от 06.12.2011 г. N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», не относятся к первичным учетным документам, и, соответственно, к конкретной сделке. Поэтому в предоставлении этих документов можно будет обоснованно отказать.

Вывод: универсальной мотивировки, как отказать по требованию ИФНС вне рамок проверки не существует. Каждое требование нужно оценивать отдельно, исходя из перечня запрашиваемых в нем документов и информации, а также фактического характера взаимоотношений с контрагентом".

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