Подать документы в ФСС можно будет через ПФР

Подготовлен временный порядок оказания в 2021 году некоторых госуслуг Фондом социального страхования.
Проект опубликован на федеральном портале.
Среди таких услуг, в частности:
- регистрация ИП-добровольцев;
- прием документов от работодателей.
Если заявитель не может переправить заявление и документы через Госуслуги, то можно лично явиться в ФСС, но по предварительной записи.
Кроме того, отправить документы в ФСС можно через ПФР. Например, ИП может в ПФР подать заявление с просьбой поставить его на учет в ФСС как добровольного плательщика взносов.
Потом также в ПФР можно будет забрать уведомление, которое подготовит ФСС.
Информацию о регистрации или отказе в этом ФСС также вышлет ИП на телефон в виде sms-сообщения.
Напомним, ИП могут вступать в добровольные правоотношения с ФСС, чтобы иметь право на получение больничных.
Как ИП в 2022 году получать из ФСС оплату по больничным: инструкция с примерами