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Подать документы в ФСС можно будет через ПФР

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Рубрика Отчетность в ФСС
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Подготовлен временный порядок оказания в 2021 году некоторых госуслуг Фондом социального страхования.

Проект опубликован на федеральном портале.

Среди таких услуг, в частности:

  • регистрация ИП-добровольцев;
  • прием документов от работодателей.

Если заявитель не может переправить заявление и документы через Госуслуги, то можно лично явиться в ФСС, но по предварительной записи.

Кроме того, отправить документы в ФСС можно через ПФР. Например, ИП может в ПФР подать заявление с просьбой поставить его на учет в ФСС как добровольного плательщика взносов.

Потом также в ПФР можно будет забрать уведомление, которое подготовит ФСС.

Информацию о регистрации или отказе в этом ФСС также вышлет ИП на телефон в виде sms-сообщения.

Напомним, ИП могут вступать в добровольные правоотношения с ФСС, чтобы иметь право на получение больничных.

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