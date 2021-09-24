Подать документы в ФСС можно будет через ПФР

Подготовлен временный порядок оказания в 2021 году некоторых госуслуг Фондом социального страхования.

Проект опубликован на федеральном портале.

Среди таких услуг, в частности:

регистрация ИП-добровольцев;

прием документов от работодателей.

Если заявитель не может переправить заявление и документы через Госуслуги, то можно лично явиться в ФСС, но по предварительной записи.

Кроме того, отправить документы в ФСС можно через ПФР. Например, ИП может в ПФР подать заявление с просьбой поставить его на учет в ФСС как добровольного плательщика взносов.

Потом также в ПФР можно будет забрать уведомление, которое подготовит ФСС.

Информацию о регистрации или отказе в этом ФСС также вышлет ИП на телефон в виде sms-сообщения.

Напомним, ИП могут вступать в добровольные правоотношения с ФСС, чтобы иметь право на получение больничных.