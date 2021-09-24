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Самозанятым могут дать право на оплату больничных

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Рубрика Самозанятые
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Власти задумались над тем, чтобы наделить самозанятых социальными гарантиями в виде больничных и декретных выплат.

Минэкономразвития направило в ФСС и Всероссийский союз страховщиков письмо, в котором изложена эта идея.

Замминистра экономического развития Татьяна Илюшникова подтвердила, что вопрос социальных гарантий для самозанятых обсуждается.

В Минтруда, в свою очередь, заявили, что поскольку самозанятость для многих граждан не является основным источником дохода, то приоритетный вариант предоставления социальных гарантий — страховой и на добровольных принципах.

Напомним, сейчас, чтобы самозанятые могли платить добровольные взносы и получать пособия из ФСС, они должны быть зарегистрированы в качестве ИП. Об этом сообщает ФСС в письме от 28.02.2020 № 02-09-11/06-04-4346.

Больничные самозанятых: развеиваем мифы

Ранее с предложением по возможности добровольного страхования в ФСС для самозанятых физлиц выступала «Опора России». Но тогда Минтруд ответил, что объем добровольных взносов от ИП намного ниже, чем объем выплат. И если в число добровольных плательщиков включить самозанятых, то у ФСС может образоваться дефицит бюджета, пишут «Ведомости».

По данным ФСС, в России в 2020 году было зарегистрировано 24 659 ИП-добровольцев. В 2019 году они перечислили в ФСС 96,8 млн руб. взносов, а в 2020 году получили в виде выплат почти в 9 раз больше — 852,7 млн руб.
Замруководителя исполкома ОНФ Арсений Беленький считает, что могут принять такой вариант: онлайн-платформы будут предлагать добровольное страхование для своих самозанятых исполнителей, а взамен будут получать определенные льготы от государства.

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