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Каждый второй ищет новую работу, не увольняясь со старой

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Рубрика Трудовые отношения
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68% опрошенных ответили, что ищут новую работу параллельно оставаясь на старой. Причем в большинстве — молодежь.

А нам хотелось бы узнать ваше мнение.

Такие результаты показал опрос SuperJob.

Каждый второй не может уволиться и уйти в никуда, поэтому просматривают вакансии, не уволившись с прежнего места работы.

А 32% с таким никогда не сталкивались.

Причем мало кто считает, что работать и параллельно искать новую работу — некрасиво.

В основном ищут новую работу, не уволившись со старой — молодежь в возрасте до 24 лет и люди с зарплатой до 30 тыс. рублей.

Каждый второй не скрывает от начальства, что он ищет новую работу.

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