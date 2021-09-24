Каждый второй ищет новую работу, не увольняясь со старой

68% опрошенных ответили, что ищут новую работу параллельно оставаясь на старой. Причем в большинстве — молодежь.
А нам хотелось бы узнать ваше мнение.
Такие результаты показал опрос SuperJob.
Каждый второй не может уволиться и уйти в никуда, поэтому просматривают вакансии, не уволившись с прежнего места работы.
А 32% с таким никогда не сталкивались.
Причем мало кто считает, что работать и параллельно искать новую работу — некрасиво.
В основном ищут новую работу, не уволившись со старой — молодежь в возрасте до 24 лет и люди с зарплатой до 30 тыс. рублей.
Каждый второй не скрывает от начальства, что он ищет новую работу.