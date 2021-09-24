Бывший директор заплатит 34,4 млн долгов по налогам за свою компанию

С бывшего директора компании в Ростове-на-Дону суд взыскал 34,4 млн руб. в бюджет. Его осудили за уклонение от уплаты налогов: компания незаконно возмещала НДС.

Началось все с того, что гендиректора компании осудили по ч. 1 ст. 199 УК — его компания незаконно возмещала НДС через вычеты. Всего ущерб бюжету составил 34,4 млн рублей. Но налоговики ничего с компании взыскать не смогли — у нее ничего нет, она неплатежеспособна. Тогда прокуратура подала иск к директору о возмещении ущерба, который он причинил бюджету, на ту же сумму.

Суд заявление прокуратуры удовлетворил.

Сегодня на «Клерке» уже писали о подобном деле — там оно дошло до Верховного суда. Налоговики, мало того что банкротят компанию за недоимку около 850 млн руб., так еще и попытались взыскать те же деньги с ее директора в рамках гражданского иска, в виде ущерба за налоговое преступление (его осудили за уклонение от уплаты налогов).

По материалам сайта Прокуратуры Ростовской области.