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Из личных денег директора хотели взыскать 850 млн. руб. налогов компании. Верховный суд не разрешил

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Рубрика Налоговые споры
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Инспекторы пытались взыскать с директора компании недоимку плюс пени 850 млн руб. через гражданский иск. Плюс — привлечь к субсидиарке. А кроме того, с самой компании через банкротство. ВС им объяснил, что одновременно взыскивать с разных субъектов одно и то же — нельзя.

Налоговики провели в компании ВНП в 2014 году и насчитали, что она должна бюджету недоимку по НДС и налогу на прибыль в общей сумме 690 млн руб. Плюс пени 160 млн руб. А в 2019 году гендиректора компании приговорили к двум годам колонии за уклонение от уплаты налогов. После чего налоговая обратилась с гражданским иском о взыскании с гендира 850 млн (налоги плюс пени).

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В трех инстанциях суды налоговиков поддержали — гендир не смог доказать, что недоимку нужно взыскивать не с него, а с самой компании. Но суды решили, что налоговая взыскивает ущерб от преступления, а не налоги. Кроме того, через арбитражный суд инспекторы решили еще и к субсидиарной ответственности его привлечь, обратил внимание суда директор. Однако 4 КСОЮ поставновил, что раз по «субсидиарке» привлечения пока нет, то налоговики могут взыскать деньги в гражданском процессе.

После этого с делом разбирался Верховный суд (№ 18-КГ21-71-К4).

В ВС защита директора обратила внимание на то, что компания в данный момент в процессе банкротства, сделки оспаривают, конкурсная масса наполняется. Иными словами, деньги на погашение недоимок будут. Более того, суды предыдущих инстанций не применили Постановление КС № −39/П-2017. Суть — нельзя взыскивать налоговые долги с директора на основании только одного обвинительного приговора. А штрафы компании с руководителя вообще нельзя взыскивать.

Налоговики в суде подачу гражданского иска объяснили тем, что в банкротство — процедура долгая. А срок давности на взыскание истекает уже в начале следующего года. Кроме того, согласно постановлению № 39-П, нельзя с директора взыскивать штрафы, а тут пени. По словам налоговика, «это другое».

На вопрос судьи, является ли налоговая кредитором в деле о банкротстве, ответ был утвердительный. Тогда судья уточнил, откуда у них право получать налоговые недоимки с двух субъектов одновременно. На это представитель налоговой ответил, что гражданский иск — лишь их право, которое они реализовали.

Кроме того, налоговики пытались обосновать свою позицию тем, что сроки исковой давности выходят, а у компании до 2021 года не было возможности ничего платить — конкурсная масса стала появляться только сейчас. На что судья гневно заметил:

«Позиция инспекции сводится к тому, что сначала берем, с кого можно, а потом будем разбираться?»

Представитель налоговой еще пытался оправдать позицию тем, что сначала они хотели подать иск на взыскание с директора, а потом приостановить производство — чтобы потом не утратить возможность взыскать, когда с компании взять будет нечего. Но судей это не убедило.

В итоге, дело направили на новое рассмотрение в первую инстанцию.

По материалам «Право.ру».

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