Плюсы и минусы работы с самозанятыми: смотрите запись вебинара

По самозанятым до сих пор возникает много вопросов. Например, могут ли они зарегистрировать товарный знак. Но и по поводу документооборота, взносов и вообще работы с ними не всегда бывает понятно.

Центр обучения «Клерка» предлагает посмотреть запись вебинара «Самозанятые в 2021: регистрация, плюсы и минусы, документооборот».

На вебинаре обсуждали:

кто такие самозанятые;

как зарегистрироваться;

как платить налог;

как вести документооборот;

как сотрудничать;

что нового в законодательстве в 2021 году.

Обсудим плюсы и минусы режима НПД, разрешенные виды деятельности и конечно, разницу между самозанятыми и ИП, если вы до сих пор путаетесь в этих вопросах.

Спикер — Людмила Ганичева, основатель аудиторско-консалтинговой компании «Стандарты Аудита», аттестованный аудитор, спикер МБМ, автор курсов для Klerk.ru и Geekbrains, автор блога о налогах и финансовой грамотности в Инстаграм.

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