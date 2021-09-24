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Плюсы и минусы работы с самозанятыми: смотрите запись вебинара

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Рубрика Самозанятые
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По самозанятым до сих пор возникает много вопросов. Например, могут ли они зарегистрировать товарный знак. Но и по поводу документооборота, взносов и вообще работы с ними не всегда бывает понятно.

Центр обучения «Клерка» предлагает посмотреть запись вебинара «Самозанятые в 2021: регистрация, плюсы и минусы, документооборот».

На вебинаре обсуждали:

  • кто такие самозанятые;
  • как зарегистрироваться;
  • как платить налог;
  • как вести документооборот;
  • как сотрудничать;
  • что нового в законодательстве в 2021 году.

Обсудим плюсы и минусы режима НПД, разрешенные виды деятельности и конечно, разницу между самозанятыми и ИП, если вы до сих пор путаетесь в этих вопросах.

Спикер — Людмила Ганичева, основатель аудиторско-консалтинговой компании «Стандарты Аудита», аттестованный аудитор, спикер МБМ, автор курсов для Klerk.ru и Geekbrains, автор блога о налогах и финансовой грамотности в Инстаграм.

В «Клерк.Премиум» курс доступен бесплатно.

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