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В 2022 году пенсия вырастет на 1 000 рублей

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Рубрика Пенсии
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Проектом бюджета ПФР на 2022 год заложен средний размер страховой пенсии неработающим пенсионерам на уровне 18 521 рубль.

Напомним, в этом году средний размер пенсии — 17 443 руб.

Таким образом увеличение произойдет на 1 078 рублей.

Об этом заявила сегодня вице-премьер Татьяна Голикова.

Напомним, на днях о будущей индексации пенсий на 5,9 % объявил глава Минтруда Антон Котяков.

Добавим, что параметры индексации пенсии прописаны в Федеральном законе № 350-ФЗ от 03.10.2018.

Там расписан порядок индексации пенсий с 2019 по 2024 год.

Год

Процент индексации

Стоимость балла

Размер фиксированной выплаты

2018

  

 81,49

 4982,90

2019

 7,05 %

 87,24

 5334,19

2020

 6,6 %

 93,00

 5686,25

2021

 6,3 %

 98,86

 6044,48

2022

 5,9 %

 104,69

 6401,10

2023

 5,6 %

 110,55

 6759,56

2024

 5,5 %

 116,63

 7131,34

Голикова также сообщила, что ежемесячные денежные выплаты ряду категорий граждан будут проиндексированы на 5,8 % с 1 февраля 2022 года.

«Размер ежемесячных денежных выплат отдельным категориям граждан будет проиндексирован с 1 февраля, исходя из индекса роста потребительских цен за предыдущий год, в 2022 году на 5,8 %, в 2023 и 2024 годах на 4 % соответственно. Увеличение коснется порядка 14,5 млн наших граждан», — цитирует ее слова ИА ТАСС.

 

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