В 2022 году пенсия вырастет на 1 000 рублей

Проектом бюджета ПФР на 2022 год заложен средний размер страховой пенсии неработающим пенсионерам на уровне 18 521 рубль.
Напомним, в этом году средний размер пенсии — 17 443 руб.
Таким образом увеличение произойдет на 1 078 рублей.Об этом заявила сегодня вице-премьер Татьяна Голикова.
Напомним, на днях о будущей индексации пенсий на 5,9 % объявил глава Минтруда Антон Котяков.
Добавим, что параметры индексации пенсии прописаны в Федеральном законе № 350-ФЗ от 03.10.2018.
Там расписан порядок индексации пенсий с 2019 по 2024 год.
|Год
|Процент индексации
|Стоимость балла
|Размер фиксированной выплаты
|2018
|81,49
|4982,90
|2019
|7,05 %
|87,24
|5334,19
|2020
|6,6 %
|93,00
|5686,25
|2021
|6,3 %
|98,86
|6044,48
|2022
|5,9 %
|104,69
|6401,10
|2023
|5,6 %
|110,55
|6759,56
|2024
|5,5 %
|116,63
|7131,34
Голикова также сообщила, что ежемесячные денежные выплаты ряду категорий граждан будут проиндексированы на 5,8 % с 1 февраля 2022 года.«Размер ежемесячных денежных выплат отдельным категориям граждан будет проиндексирован с 1 февраля, исходя из индекса роста потребительских цен за предыдущий год, в 2022 году на 5,8 %, в 2023 и 2024 годах на 4 % соответственно. Увеличение коснется порядка 14,5 млн наших граждан», — цитирует ее слова ИА ТАСС.