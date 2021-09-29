👌Доходы от процентов по вкладам можно уменьшить на вычеты по НДФЛ. И пенсионерам тоже

С этого года проценты по вкладам (выше определенного предела) облагаются НДФЛ. Но к такому доходу можно применить налоговые вычеты, в том числе и пенсионерам.

То есть если вы, имея вклад на крупную сумму, купили квартиру или тратили деньги на обучение и лечение, то в итоге НДФЛ с процентов по вкладам будет равен нулю, так как доход уменьшится на вычеты.

Напомним, налогом облагается часть начисленных процентов. Из общей суммы вычитается необлагаемая часть (1 млн. х ставка ЦБ). Остальная сумма облагается НДФЛ.

Минфин пояснил, что доход от процентов — это основная налоговая база по НДФЛ. А к основной налоговой базе можно применять вычеты (стандартные, социальные, имущественные).

Таким образом налогоплательщики, в том числе пенсионеры, при налогообложении процентов от вкладов вправе уменьшить эти доходы на сумму налоговых вычетов.

Отметим, что техническая сторона вопроса пока не очень ясна. Дело в том, что уплата НДФЛ с процентов будет производиться на основании налоговых уведомлений. Уведомление за 2021 год ИФНС пришлет ближе к концу 2022 года. Уплатить налог надо до 1 декабря 2022 года. Пока нет уведомления, человек не знает размер налогооблагаемого дохода и не может заявить вычет.

Таким образом, чтобы не платить налог, надо будет успеть сдать декларацию 3-НДФЛ сразу после получения уведомления, но до 1 декабря. Возможно кому-то придется сначала уплатить налог, а уже потом заявлять вычет и возвращать его.

Кроме того, может быть такая ситуация, когда имущественный вычет оформляется через работодателя, и на 2022 год уже получено уведомление, в котором зафиксирован остаток вычета.

Надеемся, впоследствии Минфин разъяснит порядок получения вычетов по доходам, налог с которых рассчитывает налоговый орган.