Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Если зарплата выплачивается по решению КТС, НДФЛ платит сам сотрудник

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика НДФЛ
Версия для печати

Компания не может удержать НДФЛ, если зарплата выплачивается через приставов на основании решения комиссии по трудовым спорам (КТС).

Как в этом случае производится уплата налога, разъяснил Минфин в письме № 03-04-05/71591 от 03.09.2021.

Поясним, если сотруднику не выплатили зарплату, он может обратиться в КТС. Там вынесут решение. Если через 3 дня оно не исполнено работодателем, сотруднику выдают удостоверение КТС, с которым он идет к приставам.

Приставы взыскивают долг с работодателя. Причем денежные требования работника и удовлетворяются в полном размере. А как же НДФЛ?

Минфин напомнил, что в случае невозможности удержать НДФЛ, об этом надо сообщить в налоговую инспекцию.

Там сформируют уведомление и пришлют его сотруднику, чтобы он уплатил налог до 1 декабря следующего года.

Подборка полезных мероприятий

Разместить