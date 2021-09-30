Если зарплата выплачивается по решению КТС, НДФЛ платит сам сотрудник

Компания не может удержать НДФЛ, если зарплата выплачивается через приставов на основании решения комиссии по трудовым спорам (КТС).

Как в этом случае производится уплата налога, разъяснил Минфин в письме № 03-04-05/71591 от 03.09.2021.

Поясним, если сотруднику не выплатили зарплату, он может обратиться в КТС. Там вынесут решение. Если через 3 дня оно не исполнено работодателем, сотруднику выдают удостоверение КТС, с которым он идет к приставам.

Приставы взыскивают долг с работодателя. Причем денежные требования работника и удовлетворяются в полном размере. А как же НДФЛ?

Минфин напомнил, что в случае невозможности удержать НДФЛ, об этом надо сообщить в налоговую инспекцию.

Там сформируют уведомление и пришлют его сотруднику, чтобы он уплатил налог до 1 декабря следующего года.