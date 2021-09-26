Суд признал незаконным решение о проведении налоговой проверки из-за нарушения порядка его принятия инспекцией

В отношении налогоплательщика в день смены им юридического адреса и регистрации соответствующих изменений в ЕГРЮЛ (02.12.2019) налоговым органом (по старому адресу) была назначена выездная проверка. Налогоплательщик оспорил это решение налогового органа, поскольку у последнего уже отсутствовали полномочия по назначению проверки сменившего адрес налогоплательщика.Суды с такой позицией налогоплательщика согласились, отметив, что вынесение налоговым органом по прежнему адресу местонахождения организации решения о проведении выездной налоговой проверки в отношении организации в тот же день, что и день внесения записи о смене адреса в ЕГРЮЛ, является незаконным. Иное означало бы возможность одновременного нахождения одной и той же организации на учете в двух налоговых органах в течение одного дня в зависимости от конкретного времени внесения изменений в ЕГРЮЛ, что противоречит основным принципам налогового законодательства, в том числе об исключении возможности двойного налогообложения и т.д. Такое толкование находится и в явном противоречии с законодательством о государственной регистрации юридических лиц и предпринимателей.Между тем, налоговый орган сослался на то, что в действительности он вынес решение о проведении выездной проверки еще 29.11.2019 (когда еще имел полномочия по принятию такого решения). Соответствующее решение и журнал учета выездных проверок налоговый орган представил в материалы дела.Тем не менее, суды рассмотрели спор в пользу налогоплательщика. Спорное решение от 29.11.2019 было составлено вручную. При этом решение от 02.12.2019 года было сформировано в системе электронной обработки данных (ЭОД) и полностью соответствует форме, утвержденной Приказом ФНС России от 07.11.2018 № ММВ-7-2/628@, в то время, как решение от 29.11.2019 года имеет отличия как от формы, утвержденной Приказом ФНС России от 07.11.2018 № ММВ-7- 2/628@, так и от решения от 02.12.2019.Суды отметили, что представленный в суд журнал учета выездных налоговых проверок на бумажном носителе не соответствует нормативно-правовому регулированию и не является надлежащим достоверным доказательством, подтверждающим дату вынесения решения о проведения проверки, на основании которого фактически инспекция проводила выездную проверку.Налоговым органом не соблюден порядок создания решения о проведении выездной проверки от 29.11.2019, поскольку решение должно быть создано до его подписания руководителем (его заместителем) в автоматизированной информационной системе. Налоговое законодательство не предусматривает вынесение налоговым органом одновременно двух решений о проведении выездной налоговой проверки с одним и тем же номером.