Расторжение инвестиционного договора не влияет на исчисление срока принятия НДС к вычету

Налогоплательщик являлся застройщиком объекта недвижимости. Строительство осуществлялось как за счет собственных средств, так и с привлечением инвестиций (в т.ч. основного инвестора). Начиная с периода осуществления первых затрат на объект строительства (2012-2013 годы), налоговые вычеты по НДС им не применялись ни в отношении инвестиционных вложений, ни в отношении собственных затрат при накоплении НДС в полном объеме на счете 19. Далее (21.08.2014) им зарегистрировано право собственности на объект незавершенного строительства (степень готовности 5%).В декабре 2015 года налогоплательщик реализовал по договору купли-продажи спорный объект третьему лицу, отразив в декларации сумму НДС и накопленные налоговые вычеты. Эта сделка расторгнута по соглашению сторон в октябре 2016 года с соответствующим уменьшением НДС и вычетов в уточненной декларации за 4 квартал 2015 года.Между тем, еще в марте 2016 года суд расторг инвестиционный договор налогоплательщика с основным инвестором. Принимая во внимание этот факт, налогоплательщик вновь заявил налоговые вычеты по счетам-фактурам и первичным документам, полученным от подрядчиков за период 2012-2015 года, ранее заявленные в первичной декларации за 4 квартал 2015 года и исключенные в уточненной. Однако поскольку налогоплательщик заявил эти вычеты в феврале-апреле 2019 года, налоговый орган пришел к выводу о пропуске 3-летнего срока принятия НДС к вычету.Налогоплательщик в свою очередь исходил из того, что право на вычеты возникло у него лишь в первом квартале 2016 года (в периоде, когда был расторгнут инвестиционный договор).Налоговый орган указывал на то, что положения налогового законодательства не связывают момент возникновения права на вычет НДС по объекту строительства у застройщика непосредственно с моментом расторжения инвестиционных договоров, а обуславливают его возникновение с направленностью приобретения товаров (работ, услуг) на обеспечение облагаемой НДС деятельности самого налогоплательщика. Кроме того, налогоплательщик уже успел заявить спорные вычеты в первичной декларации за 4-ый квартал 2015 года.Суд первой инстанции рассмотрел спор в пользу налогового органа, а апелляционная инстанция — в пользу налогоплательщика.Суд кассационной инстанции отменил апелляционное постановление. При этом он счел заслуживающими внимание доводы налогового органа о непоследовательности позиции налогоплательщика. Сначала, признав за собой на момент регистрации собственности на объект право на полный объем налоговых вычетов, включая приходящиеся на инвестиционные средства, налогоплательщик реализовал данное право именно в периоде продажи данного объекта, тем самым сводя к нулю НДС, подлежащий уплате в бюджет с соответствующей операции. Однако далее, в условиях, когда договор купли-продажи был расторгнут, и соответствующие операции в налоговом учете были сторнированы, налогоплательщик стал придерживаться позиции о том, что ранее 2016 года возможности воспользоваться правом на спорные вычеты у него не имелось.