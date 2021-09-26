Расторжение инвестиционного договора не влияет на исчисление срока принятия НДС к вычету

Налогоплательщик являлся застройщиком объекта недвижимости. Строительство осуществлялось как за счет собственных средств, так и с привлечением инвестиций (в т.ч. основного инвестора). Начиная с периода осуществления первых затрат на объект строительства (2012-2013 годы), налоговые вычеты по НДС им не применялись ни в отношении инвестиционных вложений, ни в отношении собственных затрат при накоплении НДС в полном объеме на счете 19. Далее (21.08.2014) им зарегистрировано право собственности на объект незавершенного строительства (степень готовности 5%).
В декабре 2015 года налогоплательщик реализовал по договору купли-продажи спорный объект третьему лицу, отразив в декларации сумму НДС и накопленные налоговые вычеты. Эта сделка расторгнута по соглашению сторон в октябре 2016 года с соответствующим уменьшением НДС и вычетов в уточненной декларации за 4 квартал 2015 года.
Между тем, еще в марте 2016 года суд расторг инвестиционный договор налогоплательщика с основным инвестором. Принимая во внимание этот факт, налогоплательщик вновь заявил налоговые вычеты по счетам-фактурам и первичным документам, полученным от подрядчиков за период 2012-2015 года, ранее заявленные в первичной декларации за 4 квартал 2015 года и исключенные в уточненной. Однако поскольку налогоплательщик заявил эти вычеты в феврале-апреле 2019 года, налоговый орган пришел к выводу о пропуске 3-летнего срока принятия НДС к вычету.
Налогоплательщик в свою очередь исходил из того, что право на вычеты возникло у него лишь в первом квартале 2016 года (в периоде, когда был расторгнут инвестиционный договор).
Налоговый орган указывал на то, что положения налогового законодательства не связывают момент возникновения права на вычет НДС по объекту строительства у застройщика непосредственно с моментом расторжения инвестиционных договоров, а обуславливают его возникновение с направленностью приобретения товаров (работ, услуг) на обеспечение облагаемой НДС деятельности самого налогоплательщика. Кроме того, налогоплательщик уже успел заявить спорные вычеты в первичной декларации за 4-ый квартал 2015 года.
Суд первой инстанции рассмотрел спор в пользу налогового органа, а апелляционная инстанция — в пользу налогоплательщика.
Суд кассационной инстанции отменил апелляционное постановление. При этом он счел заслуживающими внимание доводы налогового органа о непоследовательности позиции налогоплательщика. Сначала, признав за собой на момент регистрации собственности на объект право на полный объем налоговых вычетов, включая приходящиеся на инвестиционные средства, налогоплательщик реализовал данное право именно в периоде продажи данного объекта, тем самым сводя к нулю НДС, подлежащий уплате в бюджет с соответствующей операции. Однако далее, в условиях, когда договор купли-продажи был расторгнут, и соответствующие операции в налоговом учете были сторнированы, налогоплательщик стал придерживаться позиции о том, что ранее 2016 года возможности воспользоваться правом на спорные вычеты у него не имелось.
(постановление АС Уральского округа от 14.09.2021 по делу № А60-57942/2020
АО "АСК-Отель")
В декабре 2015 года налогоплательщик реализовал по договору купли-продажи спорный объект третьему лицу, отразив в декларации сумму НДС и накопленные налоговые вычеты. Эта сделка расторгнута по соглашению сторон в октябре 2016 года с соответствующим уменьшением НДС и вычетов в уточненной декларации за 4 квартал 2015 года.
Между тем, еще в марте 2016 года суд расторг инвестиционный договор налогоплательщика с основным инвестором. Принимая во внимание этот факт, налогоплательщик вновь заявил налоговые вычеты по счетам-фактурам и первичным документам, полученным от подрядчиков за период 2012-2015 года, ранее заявленные в первичной декларации за 4 квартал 2015 года и исключенные в уточненной. Однако поскольку налогоплательщик заявил эти вычеты в феврале-апреле 2019 года, налоговый орган пришел к выводу о пропуске 3-летнего срока принятия НДС к вычету.
Налогоплательщик в свою очередь исходил из того, что право на вычеты возникло у него лишь в первом квартале 2016 года (в периоде, когда был расторгнут инвестиционный договор).
Налоговый орган указывал на то, что положения налогового законодательства не связывают момент возникновения права на вычет НДС по объекту строительства у застройщика непосредственно с моментом расторжения инвестиционных договоров, а обуславливают его возникновение с направленностью приобретения товаров (работ, услуг) на обеспечение облагаемой НДС деятельности самого налогоплательщика. Кроме того, налогоплательщик уже успел заявить спорные вычеты в первичной декларации за 4-ый квартал 2015 года.
Суд первой инстанции рассмотрел спор в пользу налогового органа, а апелляционная инстанция — в пользу налогоплательщика.
Суд кассационной инстанции отменил апелляционное постановление. При этом он счел заслуживающими внимание доводы налогового органа о непоследовательности позиции налогоплательщика. Сначала, признав за собой на момент регистрации собственности на объект право на полный объем налоговых вычетов, включая приходящиеся на инвестиционные средства, налогоплательщик реализовал данное право именно в периоде продажи данного объекта, тем самым сводя к нулю НДС, подлежащий уплате в бюджет с соответствующей операции. Однако далее, в условиях, когда договор купли-продажи был расторгнут, и соответствующие операции в налоговом учете были сторнированы, налогоплательщик стал придерживаться позиции о том, что ранее 2016 года возможности воспользоваться правом на спорные вычеты у него не имелось.
(постановление АС Уральского округа от 14.09.2021 по делу № А60-57942/2020
АО "АСК-Отель")